Os cintos largos estão de volta: combine com jeans e vestidos para definir sua silhueta

Na última noite de quinta-feira, 20 de junho, a cantora Karol G apresentou seu novo tema e videoclipe ‘Si antes te hubiera conocido’, que promete ser a música do momento, mas não é a única coisa que se prevê como uma tendência nos próximos três meses, mas também a roupa que ela usou para o videoclipe da música.

A estrela musical nos fez lembrar o início dos anos 2000. Com uma calça boca de sino e um cinto largo na cintura, evocou o passado para trazê-lo de volta e posicioná-lo. Este acessório muito cobiçado no início do milênio chega em bom momento, pois é perfeito para ser usado com calças jeans e vestidos.

Os cintos largos não podem faltar em nenhum guarda-roupa, pois eles adicionam muito volume e também moldam a silhueta de qualquer tipo de corpo. Se você não tem muitos quadris, eles se tornarão seu melhor aliado, pois criarão as curvas que você tanto deseja.

É importante ter em mente em qual parte do corpo você se sente melhor: na cintura ou no quadril. Tudo dependerá do efeito que você deseja alcançar. Para uma silhueta definida e uma aparência polida, opte por usar o cinto na cintura. Para um estilo mais casual e descontraído, o cinto no quadril pode ser uma ótima opção. Experimente ambas as opções para ver qual fica melhor em você e combina com seu estilo pessoal.

Se você deve considerar o material e os acessórios que possui, pois isso fará toda a diferença. Se você tem pouca cintura, usar um cinto com tachas ou uma fivela grande, que caia na altura dos quadris, vai marcá-los e defini-los. Além disso, a fivela dará destaque e também ajudará a projetar os estilos que deseja.

É importante garantir que o cinto não domine o visual. Deve complementar, não eclipsar, por isso, se você for mais baixa, escolha cintos largos, mas não muito grandes para não encurtar sua figura. Também procure combinar sua cor com outro elemento do visual, como os sapatos ou a bolsa, para um look coeso.

Ao usar cintos com vestidos, o ideal é usá-los com aqueles que são soltos ou de corte reto, pois o cinto pode fornecer estrutura e forma. Quando se trata de maxi vestidos, eles ajudam a quebrar o comprimento e adicionam um toque moderno. Também são perfeitos para estilos mais informais e descontraídos. Os cintos elásticos ficam muito bem.

No entanto, se quiser usá-los com calças ou saias, tente realçar a cintura. Você conseguirá um toque chique ao colocar as blusas por dentro da calça para um visual mais estilizado e arrumado. Os especialistas também afirmam que ficam perfeitos com jeans retos ou boca de sino, pois criam um visual equilibrado e sofisticado. No entanto, você deve usá-los com blusas justas ou suéteres por dentro da calça e completar com saltos ou mocassins.