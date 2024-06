Nada de saltos altos! As alpargatas são o calçado do momento, de acordo com Carolina Herrera: veja como usar

A famosa estilista impôs tendências com este tipo de alpargatas

Carolina Herrera não é apenas uma das estilistas mais famosas e bem-sucedidas de todos os tempos, também é um exemplo de elegância e classe.

ANÚNCIO

Tudo o que a famosa diz se torna um exemplo e inspiração, pois ela sabe como parecer sempre espetacular, independentemente da idade.

Para a temporada, a famosa impõe as alpargatas como o calçado ideal, deixando de lado os saltos altos, mas não qualquer tipo de alpargatas, e sim as da sua marca, que são baixas e fechadas, estilo sapato.

Então, aqui estão alguns looks para usar com esse tipo de alpargatas, e se você não tem dinheiro para comprar as da designer, não se preocupe, você pode usar qualquer uma que encontrar, desde que seja desse estilo.

As alpargatas são o calçado ideal para a temporada, de acordo com Carolina Herrera, e assim você pode usá-las

Calça e camisa jeans com alpargatas baixas

Se quiser vestir um traje confortável e elegante ao mesmo tempo, você pode combinar uma calça jeans com uma camisa de jeans também e um par de alpargatas baixas da Carolina Herrera.

Você pode combinar este visual com uma bolsa chique e pequena, e adicionar óculos escuros e joias.

ANÚNCIO

Curto com camisa e alpargatas baixas

Outro visual com o qual você pode brilhar e que a rainha Letizia usou é combinar um short com uma camisa.

Para este visual fresco e elegante, adicione um par de alpargatas baixas da famosa designer e complemente com uma bolsa chique.

Vestido longo maxi e alpargatas baixas

Nada mais fresco e elegante do que usar um vestido maxi florido e amplo de mangas compridas.

Combine esta peça chique com um par de alpargatas baixas da Carolina Herrera e complemente com óculos e joias para se destacar.

Calças jeans com casaco e alpargatas baixas

Num outro look casual, moderno e elegante, podes usar umas calças skinny com uma camiseta e complementar com um casaco de ganga, couro ou cargo.

E claro, complemente este visual de forma confortável com um par de alpargatas baixas, uma bolsa e óculos de sol, e você vai se destacar onde quer que vá.