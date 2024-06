Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 28 de junho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Hora de crescer em todos os sentidos. Não dê desculpas e aproveite este momento para ser líder em tudo o que você empreender.

Cuidado com os vícios e as más companhias que o estagnam. A boa sorte está com você. Você verá a realização de negócios prósperos. Porém, recomenda que você mantenha o profissionalismo no trabalho e a pontualidade nos compromissos.

Desconfie de amigos e familiares que possam traí-lo ou falar mal de você pelas suas costas. Não compartilhe tanto sua vida privada. Se você está em um relacionamento amoroso, é hora de formalizá-lo e ter algo mais sério.

Virgem

Decida se você está no relacionamento certo ou se deve buscar um amor incondicional e compatível. Resolvendo todos os seus problemas jurídicos com sucesso.

Não pense mais nessas situações, é hora de resolvê-las. Dias de infinitas possibilidades esperam por você para ser feliz. Não se sabote. Seja mais espiritual.

Não seja tão cético. Comece a se manter saudável. Se você está pensando em estudar algo novo, não hesite.

Libra

Sua intuição e energia estarão no máximo, então pense positivo e não desista diante das dificuldades. Um pedido de casamento e um amor verdadeiro esperam por você.

Você receberá uma surpresa em dinheiro. Maior visão para discernir quem são seus verdadeiros amigos. Lembre-se de que sua gentileza pode ser usada. Elimine o negativo da sua vida.

Cuide do estômago e do intestino, evite a raiva e não leve para o lado pessoal as situações sentimentais. Você receberá um convite para uma viagem.

Escorpião

As energias favorecem você, então resolva-as para ficarem em paz. Você será convidado para algo importante.

O fim de todas as coisas negativas que você carrega há meses chegará. Estamos num momento de crescimento económico e de emprego.

Não pare, você terá uma forte ajuda espiritual que lhe permitirá avançar sem obstáculos. Seja atencioso, consciente do seu ambiente e um líder natural para colher os melhores resultados. Você alcançará posições de poder e hierarquia. No amor, você deve aprender a perdoar.