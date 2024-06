Esqueça o leopardo print! A moda agora é o ‘pied de poule’ por ser elegante e bonito: veja como se usa

Se você achava que a estampa de animal era um clássico entre os padrões, deixe-me dizer que você está enganado, pois existe um que, ao longo dos anos, se estabeleceu como o grande vencedor nos guarda-roupas das mulheres elegantes que o proclamaram como um dos mais sofisticados do mundo da moda.

ANÚNCIO

Por muito tempo, a estampa de leopardo se destacou como uma das favoritas das mulheres para liberar seu lado mais livre e sensual, no entanto, entre os centenas de desenhos existentes, há um que se destaca por sua elegância, que é o de pied de poule’, que significa ‘pé de galinha’ em francês. Então se você está procurando uma peça que grite luxo e glamour, então dê uma chance.

Este ano, entre as tendências, destaca-se o uso de roupas neutras e sofisticadas que imitam os looks ‘old money’ e se mantêm sob a linha do luxo discreto, que tem sido um dos mais replicados ao redor do mundo há um ano, demonstrando que para um outfit parecer caro, não é necessário mostrar ao mundo a marca através de logomania e letras de marcas muito visíveis.

Estampado ‘pied de poule’ Pinterest (Pinterest)

Sem dúvida, este ano, o luxo é revelado através do cuidado e uso de peças atemporais, com tons clássicos e retro, fazendo uso de calças de pregas, coletes e casacos que gritam elegância, então não hesite em adicioná-los ao seu visual em climas frios, nublados e chuvosos, e por que não, adicionar alguma peça com estampa de ‘pé de galinha’ como a cereja do bolo.

O que é a estampa ‘pied de poule’?

Não importa quanto tempo passe, nem o que ditem as tendências, o estampado ‘pied de poule’ se tornou sinônimo de elegância e sofisticação, adotado pelos membros da realeza britânica no século XIX e posteriormente por Coco Chanel nos anos 20 e Christian Dior nos anos 50, tornando-se um símbolo de estilo para as mulheres.

Esta é a razão pela qual os clássicos designs de tweed de Coco Chanel brilham com seu padrão de pata de galinha, que continua sendo o favorito de todas as mulheres da realeza como Lady Di e Rainha Letizia.

O estampado ‘pied de poule’ é caracterizado pelo seu padrão abstrato em diagonal com quatro pontas que imita a pegada de uma galinha.

ANÚNCIO

Estampado ‘pied de poule’ Pinterest

Como usar estampa ‘pied de poule’?

O estampado de ‘pata de galinha’ é uma marca de elegância, por isso é recomendado usá-lo em momentos formais. Uma vez considerado este aspecto, opte por combinar este ‘padrão’ com peças em preto e branco, ou se estiver procurando algo mais autêntico, então complemente com tonalidades quentes, mas certifique-se de que sejam sempre lisas, ou poderá desequilibrar todo o seu visual.

Para um visual formal e elegante, opte por usar casacos, sobretudos ou conjuntos de ‘pied de poule’ em texturas como o tweed. Para um estilo mais casual, aposte em saias, blusas ou suéteres. Lembre-se de que é uma peça statement, então dê a ela o destaque que merece e não adicione muitos elementos a um visual que tem a capacidade de brilhar por si só.