Das blusas boho às de decote bardot, as tendências que não podem faltar no seu guarda-roupa

QUando está calor, o clima convida as amantes da moda a brincar com as peças tendências diante dos modelos e cores que podem ser combinados, especialmente com blusas, que são perfeitas para qualquer ocasião e oferecem muitas opções.

ANÚNCIO

Seja com laços, estilo clássico, com babados ou mangas bufantes, as tendências desta temporada apontam para as blusas devido à versatilidade e atemporalidade que garantem ao vestir.

Blusas para parecer elegante nesta temporada

Blusa com decote Bardot

Esta blusa é perfeita para um visual elegante e com estilo para um look diurno e até mesmo noturno, devido à versatilidade de seu estilo. Basta brincar com suas cores, por exemplo, durante o dia use um tom colorido e, se desejar para a noite, opte por uma cor escura.

Blusa estilo boho

Este estilo transmite uma essência de realeza através da grandiosidade de seus designs, mas também pela sua simplicidade, que proporciona uma aparência harmoniosa.

Blusa com laços

Este é geralmente um dos modelos mais coquetes devido aos detalhes dos laços e ainda mais se tiver mangas bufantes. Este modelo não é apenas bonito, mas também muito confortável para os dias quentes.

Blusa com punhos estampados ou detalhes

Esta é outra das opções mais procuradas se você deseja adotar um estilo coquete, e há vários modelos e cores com os quais você pode brincar ao montar seu visual. Você pode optar por usá-los com uma saia ou com uma calça baggy, que estão entre as peças mais procuradas no momento.

Blusa assimétrica

As blusas assimétricas também contam com grande versatilidade na hora de combiná-las. O corte e design não simétricos dessas peças proporcionam um toque único e original. Elas podem ter um ombro descoberto, um comprimento desigual na frente e atrás, ou até mesmo mangas de diferentes comprimentos.

ANÚNCIO

As mesmas funcionam tanto para um look casual como para eventos mais formais.

Blusa com gola franzida

Elegantes, versáteis, modernas, mas sem abandonar o clássico, são elas perfeitas para qualquer ocasião. Se optar por um modelo em branco, poderá combinar a parte de baixo com saias, jeans, calças sociais ou até mesmo bermudas.