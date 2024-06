Você não gosta de usar base? 4 substitutos que farão você se sentir com a pele leve por mais tempo

Muitas mulheres evitam a maquiagem porque precisam usar base, que deixa a pele com uma sensação pesada e até oleosa, para a qual existem substitutos mais agradáveis que estão na moda. Especialmente porque nos permitem alternar entre diferentes texturas dependendo do evento ao qual vamos.

Por exemplo, as bases com maior cobertura para festas, encontros ou eventos formais, enquanto essas alternativas modernas são ideais para o dia a dia, passeios ou para correr recados na rua, que nos farão sentir e parecer melhor diante do suor e das altas temperaturas.

Substitutos para a base de maquiagem

Protetor solar com cor

É um dois em um muito benéfico para as mulheres que amam cuidar da pele e que estão atentas ao skincare como rotina diária infalível. Várias marcas oferecem proteção solar com uma cor semelhante à da sua pele para que você não precise adicionar mais uma camada de produto depois.

Estas alternativas te permitem simplificar a rotina de maquiagem e usar menos produtos

Creme hidratante com cor

Assim como a alternativa anterior, eles são projetados para aquelas que têm manhãs tão agitadas que não têm tempo para aplicar muitos cremes no início do dia. O grande benefício, além da hidratação, é unificar o tom da pele para fazer com que o rosto pareça perfeito.

BB cream

Há muitos anos estiveram no auge da popularidade, mas ainda são um dos melhores substitutos para a base de maquiagem. São um pouco mais densas do que as alternativas anteriores, mas mantêm a frescura no rosto cobrindo as pequenas imperfeições e fazendo você se sentir segura de si mesma.

Aplicar pouca quantidade e esfumar bem são parte dos secretos

Corretivo

Se estiver interessado em apenas esconder pequenos detalhes, pode usar um corretivo em áreas específicas e esfumar muito bem com uma esponja úmida ou um pincel. Espalhe por todo o rosto para unificar, mas sem aplicar mais produto, e você verá a diferença sutil.