O que significa quando o seu parceiro te morde durante o sexo? Pode ser um sinal melhor do que você pensa

Na intimidade, muitas coisas são permitidas, por isso vamos te contar o que significa seu parceiro te morder durante o sexo para que não soem os alarmes de alerta. Claro, você não deve permitir comportamentos que não lhe agradem ou lhe tragam prazer, por isso a comunicação e o autoconhecimento são essenciais para relações sexuais satisfatórias.

Mas se você é mente aberta e gosta de desfrutar sem barreiras na cama, este pode ser um gesto que aumente a paixão, a sensualidade e o prazer, fazendo você se sentir muito mais desejada.

As mordidas, beijos e carícias são parte do sexo | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

O que significa quando o seu parceiro te morde durante o sexo?

De acordo com o portal especializado, Psicologia Online, é totalmente normal que você ou seu parceiro sintam vontade de se morderem, porque “é um mecanismo de regulação emocional em que você se sente envolvido(a) num turbilhão de emoções provocadas pelos hormônios reguladores da felicidade e do impulso sexual”.

Se o seu parceiro te morde durante o sexo, é provável que nesse momento esteja experimentando sensações sexuais muito intensas e essa seja uma maneira de canalizá-las ou aliviá-las.

Depende de você se isso te excita e se você gostaria de perpetuar essa prática ao fazer amor com a pessoa que ama, ou se prefere evitá-la.

O sexo deve ser prazeroso para as duas pessoas involvidas | (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

Se ainda não experimentou, saiba que há quem afirme que quando se “começa mordiscando o pescoço e os lábios do parceiro antes de iniciar relações sexuais” aumentam as emoções, desde que seja feito com cuidado para evitar ferimentos.

Além de desejar muito você e estar passando por um ótimo momento, também significa que essa pessoa é brincalhona, não tem problemas em experimentar coisas diferentes para fazer você se sentir bem e também adora sua pele e seu cheiro, mesmo sem perceber, pois a biologia influencia muito nesses casos.