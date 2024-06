O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta das vidas passadas

É hora de compreender os erros do passado e mudar de pele para não insistir em continuar caindo nas mesmas falhas. A vida dará sinais sobre consciências e portas se abrindo, mas é preciso deixar de seguir as mesmas conveniências e vestir máscaras; rodeie-se de influencias e pessoas que saem da superficialidade e trabalham também em suas essências para serem melhores.

Touro – Carta dos Namorados

A vida o guia ao caminho do amor e relacionamentos no momento. É preciso ouvir a intuição e o coração para compreender esse caminho e tomar as melhores decisões. O sentimento deve fluir levemente, mas também exige coragem. Para voar, é necessário deixar as mágoas no passado e se libertar.

Gêmeos – Carta da Nova Visão

Momento de encontrar suas fortalezas e deixar de se comparar com os outros de forma superficial. É importante liberar seus potenciais e inspirações ao mundo com coragem, deixando que seu brilho único tome conta. Cada movimento, por menor que seja, o ajudará a começar essa nova fase de abertura, descoberta e conexão com a própria verdade.

Câncer – Carta do Passo a Passo

É hora de sair da preguiça e do marasmo, pois essa realidade já está se rompendo aos poucos. Nada será como antes e cabe a você, passo a passo, construir uma nova jornada com mais consciência, equilíbrio e coragem para pisar em novos caminhos e aprender com eles.

