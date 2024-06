Horóscopo Chinês: estes são os signos que terão momentos difíceis no segundo semestre deste ano

Estes são os cinco signos do horóscopo chinês que terão momentos difíceis no segundo semestre deste ano de 2024. Confir a lista:

Cachorro

De acordo com o horóscopo oriental, este animal e o Dragão são incompatíveis devido às suas personalidades e valores contrastantes. A aventura, o carisma e o papel dominante do Dragão diferem da lealdade, humildade e espírito cooperativo do Cachorro. Com isso, durante o segundo semestre, recomenda-se que sejam cautelosos e prudentes em todas as situações, pois o seu instinto por si só não será suficiente para tomar as decisões corretas.

Dragão

Paradoxalmente, os Dragões poderão ser menos favorecidos durante o seu próprio ano. Segundo a mitologia chinesa, cada ano é governado por uma divindade chamada Tai Sui, e as características orgulhosas do Dragão podem não agradar a esta divindade, o que acabaria causando problemas financeiros, problemas de saúde e azar.

Boi

Embora se espere que o Ano do Dragão de Madeira permita que as pessoas que possuem essas energias quebrem velhos padrões e criem novos, surgirão tensões e conflitos com as pessoas ao seu redor. O conselho para este período baseia-se em livrar-se da necessidade de atenção e focar na reflexão interna.

Cabra

Durante o segundo semestre de 2024, essas pessoas poderão se expor a momentos desconfortáveis que levam a reações impulsivas. A responsabilidade por esta impulsividade recairá sobre outras pessoas ou projetos que não conseguiram prosperar. Recomenda-se aprender a ser racional e manter a serenidade em todas as situações. Isso porque paciência e atenção serão fundamentais para superar as dificuldades.

Tigre

Assim como o Dragão, o Tigre possui características que podem desagradar o Tai Sui. É por isso que se espera que tenham problemas e obstáculos durante o segundo semestre. São aconselhados a confiar na sua força interior e a serem mais cautelosos, por isso é um bom momento para evitar investimentos e projetos que envolvam riscos.

Com informações do site C5N