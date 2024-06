As revelações do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está última semana do mês de junho para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta Mundo do tarot revela uma possível viagem nos próximos dias, porque você é muito autêntico em tudo que faz. Tente interagir mais com as pessoas ao seu redor.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Nesta última semana de junho, a carta Estrela revela que você continuará brilhando. Também é importante ter cuidado com o que você fala, pois pessoas importantes estão saindo da sua vida. Então fique bem atento neste momento.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta do Eremita afirma que você não está sozinho, há muitas pessoas importantes ao seu redor. Não se prenda em problemas negativos.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Esta é uma semana muito boa para você. A carta do Mágico do tarot revela que você pode pedir, porque tudo lhe será dado neste momento. Você poderá se desenvolver e continuar avançando em tudo o que estiver fazendo.

