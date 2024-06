As revelações do tarot desta semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as revelações do tarot para está última semana do mês de junho para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A carta do Imperador revela que você é forte, decidido e que está em total crescimento. Você é o poderoso, acredite, porque precisa dessa força para seguir em frente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nesta última semana do mês de junho, a carta O Louco do tarot revela que é preciso amadurecer e crescer. Como alerta importante, afirma que é necessário colocar os pés no chão, saber para onde vai e o que quer para melhorar.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O Ás de Espadas revela que você terá força e determinação necessária. Você também verá o triunfo em algum problema que tinha por trás. Faça um curso ou continue estudando.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta dos Enamorados do tarot revela que será uma semana, última do mês de junho, muito apaixonante, dedicada ao amor e à procura da pessoa ideal. Você poderá se dedicar mais ao trabalho e a tudo o que deseja realizar.

