A saia de babados no estilo ‘Bridgerton’ que faz sucesso pelo seu efeito de pernas longas

A saia com babados estilo 'Bridgerton' que encanta pelo efeito de pernas infinitas: combine com botas 'cowboy' ou sandálias rasteiras

A série da Netflix, ‘Bridgerton’, não está apenas arrasando na plataforma de streaming, mas também na moda, com roupas vintage, tons pastel, rendas e flores dominando para dar um toque romântico aos looks que estão ditando a tendência, que se estenderá até o verão.

O estampado floral está em alta junto com as transparências e o cetim, de acordo com a revista Cosmopolitan, que publicou o recente lançamento da Stradivarius, a cadeia espanhola de roupas, uma minissaia com babados, que proporciona um visual delicado, sutil, mas ao mesmo tempo sensual. É uma peça muito versátil, pois pode ser usada tanto em ocasiões casuais quanto em elegantes.

Uma das vantagens é que ela estiliza a figura, já que, por ser curta, uma minissaia com babados expõe mais as pernas, criando a ilusão de maior comprimento. Precisamente, os babados adicionam volume e movimento, o que pode proporcionar uma aparência mais feminina e atraente. Além disso, destacará as coxas, especialmente se você tiver pernas tonificadas.

De acordo com a Cosmopolitan, ficam perfeitas com botas ou botins de cowboy, especialmente se forem em tons claros, como bege. Elas proporcionam um estilo mais moderno e descontraído. Outra alternativa são as sandálias rasteiras, que farão as pernas parecerem muito mais longas. No entanto, essas não são as únicas opções para combiná-las, pois há uma ampla gama de escolhas disponíveis no mercado.

Bem, se você quiser um visual casual e confortável, os tênis esportivos são ideais. Para saídas noturnas ou um pouco mais formais, então, as sandálias de salto alto vão te dar uma boa aparência.

