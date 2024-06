3 filmes para assistir se o seu casamento está em crise: eles podem te ajudar a salvar seu relacionamento

Embora nada substitua a terapia de casal, os filmes podem ajudar um casamento em crise. Pelo menos, é o que revelou um estudo publicado no Journal of Consulting and Clinical Psychology em 2014.

De acordo com a pesquisa, casais que assistem juntos a filmes centrados em relacionamentos e depois discutem as tramas têm metade das chances de se separarem em três anos do que aqueles que não o fazem.

“Não acreditamos que se trata apenas de assistir filmes,” afirmou o autor principal do estudo, Ron Rogge, conforme relatado pela mídia Today. “Há muitos casais que assistem filmes e acabam se divorciando.”

De acordo com o professor associado de psicologia clínica da Universidade de Rochester, a alma mater que conduziu o estudo, o importante são as conversas que incitam essas produções em questão.

"Ver um filme pode ajudar a prevenir o divórcio, dando tempo ao casal para se concentrar em seu relacionamento e se comunicar um com o outro, ajudando-os a perceber o tipo de casal que desejam ser", apontou.

Se o seu casamento não está bem no momento, mas ainda conseguem concordar em assistir a um filme juntos, continue lendo para conhecer três filmes perfeitos para assistir juntos nesta fase difícil.

Quando um Homem Ama uma Mulher (1994)

O filme segue Alice e Michael Green. Eles parecem ter um casamento dos sonhos: têm bons empregos e formam uma família feliz com suas duas filhas. No entanto, ela esconde um segredo.

O que ela esconde é que é alcoólatra. Sem beber, ela é incapaz de lidar com qualquer compromisso. Ao perceber isso, Michael tenta convencê-la a entrar em um centro de desintoxicação.

A História de Nós Dois (1999)

A trama gira em torno de Ben e Katie Jordan. Eles estão casados há três décadas, durante as quais formaram uma bela família com dois filhos; no entanto, seus sentimentos mudaram muito.

Depois de aceitarem que já não se amam, decidem separar-se amigavelmente após o acampamento de verão dos seus filhos. Mas Ben, que é escritor, começa a criar um romance que o faz refletir.

À Prova de Fogo (2008)

O drama cristão gira em torno de Caleb Holt, um bombeiro veterano que é admirado e respeitado por todos, exceto por sua esposa, Catherine, que está cansada de sua falta de consideração e egoísmo em casa.

A ideia do divórcio chega e nenhum deles acha que seja uma má opção. Ela contrata um advogado para seguir em frente e ele está pronto. No entanto, o pai dele decide intervir na situação.

Ele faz isso dando a seu filho um diário escrito à mão onde ele descreve a maneira correta de tratar sua esposa por 40 dias. Ele pede que siga os conselhos por esse tempo e algo muda completamente.