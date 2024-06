Você é uma mulher com cabelos grisalhos? fique dez anos mais jovem com esses cortes de cabelo

Durante muito tempo, as pessoas tentaram esconder seus cabelos grisalhos para evitar parecerem mais velhas, no entanto, com o tempo essa percepção tem mudado, ao ponto de muitas delas atualmente se sentirem confortáveis e orgulhosas em exibi-los.

ANÚNCIO

No entanto, o encanto de exibir os cabelos grisalhos não está em deixá-los aparecer e não se importar com eles, mas sim nos cuidados que se tem com eles. É por isso que hoje em dia existem várias alternativas para fazer com que esses fios brancos pareçam mais bonitos, incluindo cortes de cabelo que farão com que suas canas pareçam invejáveis.

Cortes de cabelo que farão você parecer mais jovem mesmo tendo cabelos grisalhos

Segundo especialistas em beleza, alguns estilos de corte de cabelo têm o poder de rejuvenescer a aparência, especialmente em mulheres que optam por mostrar seus cabelos grisalhos com confiança e sem complexos. É assim que os fios grisalhos deixam de ser um sinal de velhice para se tornarem um símbolo de sofisticação e elegância natural.

Os especialistas sugerem optar por estilos como o Pixie, Bixie ou Bob curto para um visual rejuvenescedor. Eles também destacam que a assimetria é fundamental; cortes desiguais trazem dinamismo e textura ao cabelo, pois quebram padrões rígidos.

Da mesma forma, a revista Elle fez uma lista referenciando os cortes mais adequados para realçar com elegância os cabelos grisalhos:

Corte Bob com franja

Ideal para quem procura um estilo clássico com um toque moderno.

Corte Bob com franja (Paola Hernández)

Longo com cabelos grisalhos

Se optar por manter o cabelo comprido, tenha em mente que ele deve parecer brilhante e sem frizz para realçar a beleza natural dos cabelos grisalhos.

ANÚNCIO

Curto e ondulado

Um corte curto para cabelos ondulados traz frescor e uma aparência jovial ao rosto, sendo uma excelente escolha para dar volume a cabelos finos e quebradiços.

Longo e encaracolado

Os cabelos grisalhos podem ficar impressionantes em cabelos longos e cacheados.

Estilo Mullet

O estilo Mullet está se posicionando como uma tendência atual muito elegante que destaca a beleza dos cabelos grisalhos.

Estilo Mullet (Paola Hernández)

Punk-Fada

Este tipo de corte é caracterizado por laterais curtas ou raspadas e uma parte superior mais longa e elevada, ideal para deixar os cabelos grisalhos com um estilo particular.

Bob com camadas

Este corte é perfeito para misturar seu cabelo grisalho com tons de loiro platinado para criar um estilo perfeito.

Pixie com topete

O corte pixie adornado com um topete dá um toque glamouroso e sofisticado para aqueles que desejam exibir seus cabelos grisalhos.

Pixie com franja

Um corte de cabelo pixie com franja não é só confortável, mas também fácil de manter.

Bob para trás

Este estilo oferece um look glamuroso e sedutor, ideal para mostrar os cabelos grisalhos. Além disso, proporciona um efeito lifting rejuvenescedor.

Com essas alternativas, não há desculpa para não exibir cabelos grisalhos bonitos e bem cuidados sem se preocupar com a idade.