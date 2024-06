O que é o corte princesa? Escolhemos os vestidos mais legais e joviais para o seu próximo evento

Estamos na temporada em que as festas são muito comuns, como formaturas e aniversários, e nada como um vestido de corte de princesa para parecer elegante, mas também com aquele toque jovem que toda mulher adora. Se alguma tiver dúvidas sobre este tipo de peças, aqui esclarecemos respondendo à pergunta que todas nós fazemos: O que é um vestido de corte princesa? De acordo com a revista Glamour, é uma peça cuja estrutura é composta por uma cintura muito ajustada e uma saia com muito volume ou movimento.

Destacam os grandes designers que este tipo de peça de vestuário é confeccionada com tecidos muito pesados ou muito leves, nunca no ponto médio. Este tipo de vestidos é extremamente popular porque têm a capacidade de acentuar a parte mais pequena do seu corpo e estender-se para disfarçar o resto, resultando em uma imagem muito mais magra e estilizada.

E sim, muitos consideram um modelo muito clássico ao procurar um vestido, e é justamente isso que o torna mais atraente, pois os designers evoluíram e transformaram essa peça com detalhes diferentes em modelos confortáveis, frescos e modernos que farão você parecer espetacular em uma noite especial.

Estes quatro modelos de vestido estilo princesa vão te fazer parecer espetacular, quer você seja a homenageada ou uma convidada especial:

Vestido corte princesa de decote halter

É um vestido muito favorecedor para as meninas com pouco busto que estão procurando realçar mais a parte superior, além de ter uma linha que alonga o pescoço, dando a impressão de ombros mais delicados.

Vestido corte princesa de chiffon

Se quiser obter todos os benefícios do vestido com corte princesa, mas com um ar muito mais jovial, o ideal é escolher aqueles feitos de chiffon para que seu movimento seja mais leve, etéreo e elegante.

Muitas vezes, os vestidos muito rígidos são associados a mulheres mais velhas, por isso ter um com uma estrutura mais delicada nos permitirá canalizar toda essa energia vibrante da juventude.

Vestido corte princesa com decote coração

Se quisermos parecer sensuais, nada como um vestido corte princesa com decote coração que nos ajude a chamar toda a atenção para a linha do pescoço.

Para que esta fórmula funcione, é importante que a parte superior tenha uma estrutura rígida e seja feita de um tecido que permita que o seu torso tenha a cintura bem marcada, como um efeito de ‘ampulheta’.

Vestido corte princesa de dupla saia

Como se fossem dois vestidos em um, o design é composto por um vestido totalmente justo ao corpo, mas que tem uma saia em corte A na parte de cima, resultando no efeito do vestido corte princesa, de uma forma contemporânea e super chique.