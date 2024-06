O fim do blazer? O casaco ‘barn’ é a nova a sensação e as mulheres elegantes o adoram: assim você pode usá-lo

Look com jaquetas barn

A estética ‘cowgirl’ está arrasando, e é por isso que ícones como Beyoncé a tornaram o estilo principal do ano, que certamente promete fazer parte dos seus looks independentemente da estação, mostrando que veio com força.

ANÚNCIO

Se você pensava que a moda ‘coquete’ seria o estilo vencedor do ano, há aqueles que prometem tirar-lhe a coroa e mostrar que existem outros visuais que podem ser igualmente vencedores sem a necessidade de apostar em peças demasiado românticas ou femininas.

Afinal, é disso que se trata a moda, de apostar em looks que não apenas sigam as tendências, mas que também carreguem uma parte da sua essência, para que você possa expressar ao mundo quem você é. Por isso, peça com um toque diferente do convencional estão sendo cada vez mais aceitas e até mesmo aplaudidas por ícones da moda internacionais.

Jaquetas barn Pinterest (Pinterest)

Esta é a razão pela qual a jaqueta ‘barn’ está se tornando a peça que será tendência este ano, e promete superar as clássicas bombers, motociclistas e até mesmo os blazers, elas têm um toque que você não vai querer perder.

O que são as jaquetas barn?

A jaqueta 'barn' é inspirada na moda vaqueira e, sem dúvida, os especialistas em moda colocam esta peça como o estandarte deste estilo, que também se destaca das jaquetas clássicas para te proteger do frio sem se juntar às peças convencionais de temporadas ou regiões muito frias.

As tendências de beleza como unhas e mechas escandinavas já estavam sendo marcadas, e as mulheres dessas regiões seriam o ponto de partida para os looks vencedores deste ano, sendo essa influência que destaca as jaquetas acolchoadas como a peça indispensável em seu guarda-roupa para a temporada de outono-inverno ou climas incertos.

Este tipo de jaqueta é caracterizado pelos seus bolsos, algo semelhante às calças cargo, o que a torna uma das peças mais úteis e autênticas no guarda-roupa. Além disso, possuem um colarinho ou formato de camisa e geralmente são feitas de materiais de veludo cotelê ou leves que a tornam leve e não muito pesada, sem te fazer sentir muito calor, mas protegendo o suficiente contra climas frios ou chuvosos.

ANÚNCIO

Como usar jaquetas 'barn'?

Os meios especializados em moda preveem o sucesso da jaqueta barn para a próxima temporada e, sem dúvida, será uma das peças do estilo cowboy, juntamente com as já famosas cowboy boots.

Se você também gostaria de aderir a essa tendência, não é necessário optar por muitos elementos, aqui mostramos que esta é uma das peças mais versáteis que você não pode perder em 2024.

Jaqueta de couro com tênis

Este tipo de jaqueta que normalmente vemos em cores caqui é perfeito para um look discreto sem muitas pretensões e que ainda assim, tem uma magia que o torna único, combine-o com tênis para um visual confortável, pode usá-lo com leggings em sua versão oversized para um estilo esportivo ou com jeans, é mais versátil do que você imagina e perfeito para parecer bem vestida.

Jaquetas barn com tênis Pinterest (Pinterest)

Jaqueta de couro com botas

Para um estilo muito mais poderoso, combine um casaco de couro com botas ou botinas baixas, para dar personalidade ao seu visual e juntos são quase impossíveis de ignorar, então junte-se à tendência e brilhe onde quer que vá.