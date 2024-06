Nem jeans, nem shorts! Os ‘jorts’ são a sensação: tenha um visual confortável e chique em minutos

Não há peça que possa desbancar os jeans, mas existem algumas peças que podem substituí-los, pelo menos temporariamente, prometendo o mesmo conforto, versatilidade e glamour que caracterizam a peça que se tornou a rainha das tendências há décadas.

Mas a moda está em constante evolução e é por isso que os jeans também mudaram de forma para permanecerem populares entre o público. Looks como os de Hailey Bieber e Bella Hadid já previam o sucesso dos ‘jorts’, que este ano se tornarão uma das peças essenciais para as proximas temporadas.

Então, se estiver procurando dar uma reviravolta em seu visual e a moda inspirada no estilo cowboy é a sua praia, então dê uma chance a esta peça que oferece os mesmos benefícios que os jeans com uma leve mudança que dará caráter e personalidade ao seu visual.

O que são os 'jorts'?

Os ‘jorts’ são a nova tendência de 2024 que não pode faltar no teu armário, meios especializados em moda já preveem o sucesso desta peça que nada mais é do que um híbrido entre as calças jeans e os shorts que vai querer experimentar no seu próximo conjunto.

Se você é amante de peças com caráter e personalidade, então os ‘jorts’ são a peça que o seu guarda-roupa precisava. Trata-se de uma peça que vem do corte dos clássicos jeans para algo muito mais curto, a razão pela qual costumam ser vistos de forma desfiada nas barras, o que proporciona um visual rebelde e descontraído que também é confortável e combina perfeitamente com tudo.

Como usar 'jorts' de forma elegante?

Este tipo de roupa é ideal para climas quentes e, sem dúvida, é o complemento perfeito para looks chiques sem muito esforço, então dê uma chance aos 'jorts' e pareça uma verdadeira especialista em moda. Aqui estão algumas combinações para elevar seu potencial ao máximo.

Jorts com saltos altos

Se o seu estilo é mais glamoroso, então combine seus Jorts com saltos, seja mules, sandálias de salto ou scarpins, eles serão o toque perfeito para um look elegante que você pode usar até mesmo no escritório. Adicione camisas e blazers ao seu look, juntamente com um bom par de óculos de sol, e você estará pronta em pouco tempo com apenas três elementos.

Jorts com tênis

Os jorts ficam melhores com tênis, oferecem o visual mais relaxado e chique de todos, então se você não sabe o que vestir no dia a dia, combine essa peça com uma camisa branca ou top esportivo, adicione seu calçado favorito como um Converse, Adidas Samba ou New Balance. Você terá um look perfeito para uma tarde sem muitos elementos.

Jorts com sandálias

Para um visual moderno, combine jorts com sandálias, podem ser rasteiras ou de salto, adicione uma camiseta básica branca ou de estilo grunge, acrescente acessórios como bonés ou óculos de sol para finalizar com um visual descontraído e chique, perfeito para sair confortável em um passeio.