Diga adeus ao coquete! O look ‘pijama’ está arrasando: veja como usar a tendência mais confortável do momento

Sair de pijama na rua está na moda? Por mais surpreendente que pareça, sim, e cada vez mais mulheres estão aderindo à tendência de looks que não são apenas confortáveis, mas que também possuem um ar glamoroso que você não pode perder e que está se tornando um dos mais encantadores deste ano.

No final de 2023 e início deste ano, a moda 'coquete' invadiu os guarda-roupas das mulheres, no entanto, outros estilos surgiram para roubar a coroa daquilo que parecia ser um dos grandes vencedores de 2024, com aquele glamour e feminilidade que pareciam incomparáveis.

Esta é a razão pela qual o luxo discreto e os looks de ‘old money’ continuam sendo os estilos preferidos das amantes da moda; no entanto, há um tipo de roupa que promete realizar o sonho de algumas mulheres de sair de pijama na rua sem perder o glamour, e se você achava que isso era impossível, espere para ver os looks que estamos prestes a apresentar.

Look pijama em tendência 2024 Pinterest (Pinterest)

O que é o estilo pijama?

As tendências da moda já nos indicavam o sucesso das calças fluidas que se aproximam muito do tipo de bainhas usadas nos looks do estilo pijama, mantendo a essência dos looks deste 2024 que seguem o eixo de ser glamorosos, confortáveis e também favorecedores para todos os tipos de corpo.

São as mulheres amantes da moda que colocaram o estilo pijama como o favorito, é um visual composto por peças fluidas geralmente feitas de tecidos acetinados com estampas florais, abstratas ou listradas que imitam um pijama sem realmente ser um.

O melhor de tudo é que o estilo pijama é ideal para todos, pois a soltura que possui não só é confortável, mas também é ideal para todos os tipos de corpo devido ao seu estilo oversized, então valoriza a imagem e é mais chique do que você imagina.

Look pijama em tendência 2024 Pinterest (Pinterest)

Como aderir ao estilo pijama?

Não há grande ciência em aderir ao estilo pijama, pois, em si, trata-se de uma série de conjuntos completos feitos de tecidos acetinados que você não vai querer perder, pelo contrário, depende da ocasião para saber com que calçado você poderia combiná-lo.

É ideal para estilos formais, então se você gostaria de aderir a essa tendência e dar um toque elegante, complemente seu visual com sandálias de salto que darão a ele esse ar de luxo que você não vai querer perder, ou para um visual com mais personalidade e perfeito para o dia a dia, adicione tênis brancos ou coloridos que, aliás, estarão na moda, você também pode usar sandálias planas e de laços que serão perfeitas para uma tarde de férias.

Por outro lado, se você quer algo ‘diferente’, então adicione uns mules ou mocassins baixos, assim você terá um conjunto extremamente elegante sem a necessidade de combinar com saltos altos, terá um look vencedor em muito pouco tempo, então dê uma chance ao estilo pijama e fique deslumbrante com algo que sai do convencional.