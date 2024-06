Você parou de confiar nos homens? 5 sinais de que esse pretendente é confiável, ao contrário do seu ex

Todas nós mulheres passamos por uma grande decepção amorosa que diminui nossa segurança e nos faz parar de confiar nos homens. Entregar o coração novamente dá pânico, especialmente quando começamos a nos sentir vulneráveis diante de um novo pretendente que vem com as melhores intenções para nos conquistar.

Pode haver uma certa autossabotagem para afastá-lo, como um mecanismo de proteção, mas é fundamental não responsabilizar alguém por comportamentos que não cometeu. Você merece a oportunidade de construir uma nova felicidade com outra pessoa, mas lembre-se de que essas dicas não são infalíveis, pois cada experiência e ser humano são diferentes.

Sinais de que um pretendente é mais confiável do que seu ex

É consistente com as suas ações

Com certeza, você já se deparou com um homem que não é coerente com o que diz e o que depois faz, porque é muito fácil construir vilas e castelos com palavras. Uma pessoa honesta, com responsabilidade afetiva e autoconfiante não vai propor coisas que não cumprirá, mas sim se manterá fiel a si mesma.

Você tem que ir conhecendo a pessoa lentamente antes de se envolver demais | (Freepik)

Não é intermitente

Outra 'bandeira verde' ou bom sinal de que um homem é confiável é que seu amor, atenção, detalhes e gestos prevalecem ao longo do tempo, ao contrário de outros comportamentos mais ligados ao love bombing, onde te iludem nas primeiras semanas e depois desaparecem. Neste caso, o tempo passa e ele continua igualmente interessado em você.

Respeite seus limites

A catedrática Brené Brown nos lembra que “Eu confio em você se você tiver claros seus limites e os mantiver. E você tem claros os meus limites, e os respeita. Não há confiança sem limites”, em Telva.

Fique atenta primeiro aos valores que ele possui e na compatibilidade existente | (Freepik)

Desculpar-se

Ele sabe que não é perfeito, mas tem a intenção de se tornar melhor a cada dia. Por isso, ele tem a capacidade de reconhecer seus erros, pedir desculpas e enfrentar a situação, em vez de desaparecer, quando fez ou disse algo que te afetou.

Eles tratam bem os outros

O respeito pelos outros diz muito sobre como será o relacionamento contigo a longo prazo, quando não estiver mais tentando te impressionar ou te deslumbrar. Você também pode observar a relação dele com os pais e irmãos. Além disso, ele tem controle das suas emoções, não é impulsivo e sabe o que quer na vida.