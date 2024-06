O que são as sapatilhas ‘mesh’? O calçado mais fresco e confortável, o favorito de Anne Hathaway

Na moda do dia a dia, há um tipo de calçado que está marcando tendência entre as mulheres: as sapatilhas ‘mesh’. Sua forma de rede permite que os pés se mantenham frescos e confortáveis. Por isso, a atriz Anne Hathaway não hesita em usá-las, pois além de conforto, também proporcionam muita sofisticação.

É uma maneira muito especial de exibir os pés. A revista Glamour descreve-os como um calçado “com tecido de malha semitransparente” que se tornou uma tendência, e ofereceu algumas recomendações para saber usá-los, já que este tipo de sapato é delicado, talvez até mais do que uma sandália.

Por isso, se você sabe que vai caminhar muito ou passar por lugares onde o concreto não seja o mais abundante, então é melhor deixá-las em casa, caso contrário, elas serão completamente destruídas. O ideal é usá-las para caminhadas curtas e passeios pela cidade, seja em um shopping ou café.

Estas sapatilhas não são para todos os terrenos, então diga adeus a elas quando chover e a lama estiver presente, pois além de maltratá-las, seus pés ficarão sujos e nada atraentes. Uma de suas vantagens é que podem ser usados com quase qualquer estilo, inclusive há aqueles que ousam usá-los com meias para dar mais estilo.

Também não há uma idade máxima para usá-las, a menos que você tenha algumas condições nos pés que exijam calçados com amortecimento, já que elas são excessivamente planas. É uma opção versátil e confortável, perfeita para climas quentes e atividades que exigem respirabilidade.

Uma forma de usá-las é com calças e shorts jeans, com t-shirts de algodão, moletons leves ou jaquetas bomber. Estes elementos criam um visual casual e descontraído. Completando o look com mochilas, bonés e óculos de sol pode adicionar um toque extra.

Além disso, vestidos leves e saias curtas são perfeitos para combinar com calçados de mesh. Eles proporcionam frescor e conforto. Brinque com cores vibrantes e estampas para um visual alegre e chamativo.

Certifique-se de que as cores do seu look combinem bem entre si. As sapatilhas flats de malha costumam vir em tons neutros ou vibrantes, então escolha roupas que complementem essas cores. Elas têm um design simples e funcional, então mantenha o restante do seu visual em uma linha semelhante para uma aparência coesa e elegante.