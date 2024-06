Estilo Bridgerton! As blusas de manga ‘Julieta’ são pura sofisticação: veja como usá-las com jeans

2024 tornou-se um dos anos mais românticos, já que a ascensão da moda coquete trouxe de volta o uso de rendas, pregas, espartilhos e outras formas que se inspiram na época do Reinado, muito ao estilo de Bridgerton.

E, enquanto desfrutamos de uma das séries mais maratonadas da Netflix, percebemos que existem certas peças de roupa que se popularizaram e que mantêm a essência de ‘Bridgerton’, com cortes e estilos que certamente são dignos da realeza.

Esta é a razão pela qual, mangas como as bufantes se tornaram uma tendência tanto nos designs de grandes marcas de roupas quanto nos shoppings, propondo explorar estilos que permitam às mulheres se atreverem a dar um lugar no armário a algo muito mais delicado, romântico e feminino.

Portanto, se você gosta das características que acabei de mencionar e também quer estilizar seus braços e figura, então as blusas de manga 'Julieta' são para você, pois ajudam a esconder as gordurinhas enquanto proporcionam elegância graças ao seu design romântico.

Blusas de manga Julieta Pinterest (Pinterest)

O que são as blusas de manga 'Julieta'?

Este ano, tudo o que tiver tons românticos estará em alta, e se você é fã de histórias de princesas e contos de fadas, então esta é o tipo de blusa que você deveria experimentar, além de ser uma das mais favorecedoras e elegantes.

Trata-se das blusas de manga 'Julieta', um tipo de peça que se caracteriza pelo volume de suas mangas, que se limita apenas à parte dos ombros, como se fossem ombreiras em forma de balão. A diferença das mangas volumosas é que estas vão se ajustando ao braço conforme vão descendo, ficando em formato tubular na parte inferior, formando uma espécie de pirâmide invertida.

Também pode ser apenas uma manga curta com esse ar bufante na área dos ombros, então ambas as opções estão disponíveis, então não se preocupe, com certeza existe uma que você vai adorar na versão que melhor se adapta às suas necessidades.

Blusas de manga Julieta Pinterest (Pinterest)

Como usar blusas de manga ‘Julieta’?

Se você está convencida de fazer uma mudança no seu guarda-roupa, então dê uma oportunidade ao seu visual com esta romântica e elegante blusa de manga ‘Julieta’. O melhor é que ela tem o poder de transformar um visual casual no mais elegante.

Não podemos deixar de lado os jeans, então combine esta blusa com calças jeans, conseguirá um visual casual que se destacará pela sua beleza e elegância com apenas duas peças que farão você parecer uma especialista em moda. Sem dúvida, você deveria experimentar alguma vez se deseja dar uma reviravolta em seus visuais.

Lembre-se de que para um estilo casual, você pode combinar blusas de manga 'Julieta' com jeans e tênis ou sandálias rasteiras, se, por outro lado, estiver procurando algo formal e chique, então complemente com scarpins, sandálias de salto alto ou até mesmo plataformas.

Os acessórios são fundamentais, use óculos de sol, joias douradas e complemente com um look de ondas suaves no cabelo ou um visual clean.