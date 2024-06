Doce de leite no hambúrguer? Veja a receita que viralizou na internet

Uma combinação inusitada viralizou recentemente nas redes sociais, provocando reações intensas entre os internautas. Um hambúrguer composto de pão, carne, queijo provolone, bacon e um ingrediente inesperado: doce de leite.

A receita, criada por Kaio Jardeu, chef da Turco Hamburgueria em Goiânia, gerou inúmeras discussões online. Originalmente concebido como uma aposta temporária, o sanduíche tornou-se permanente no cardápio após sua popularidade crescer exponencialmente.

Reações das redes sociais e sucesso comercial

As opiniões sobre o hambúrguer polarizaram os internautas. Comentários indignados e cômicos proliferaram, não apenas de brasileiros, mas também de argentinos, como um usuário que sugeriu: “Tirem a internet do Brasil, por favor”. Apesar das críticas, o lanche encontrou defensores que apreciaram a ousadia da combinação. Um internauta comentou: “Povo não sabe que a carne e o gosto do bacon super combinam com sabor doce, isso deve tá é bom demais”.

Para Kaio Jardeu, as vendas refletem o sucesso da criação, com 200 unidades vendidas mensalmente. Ele argumenta que a combinação de doce de leite com queijo e bacon é mais comum do que se pensa, e a carne, apesar de causar estranheza, não é um impeditivo para o paladar.

A Turco Hamburgueria começou suas atividades durante a pandemia, em outubro de 2020, operando exclusivamente como serviço de delivery a partir do quintal da casa de Kaio e sua esposa. Após três meses, o casal decidiu abrir um estabelecimento físico em maio do ano seguinte, visando uma cozinha maior. A decisão se mostrou acertada, especialmente quando as restrições da pandemia foram afrouxadas e as pessoas começaram a sair mais de casa, ávidas por novas experiências gastronômicas.

Outras criações inusitadas

Além do famoso hambúrguer com doce de leite, o cenário gastronômico de São Paulo oferece outras criações curiosas. O “Macalburger”, disponível na Bullguer, é um macaron que imita um hambúrguer, composto por coques crocantes de macaron recheados com ganache de chocolate, marshmallow e chocolate branco simulando cheddar.

Outro exemplo é o hambúrguer artesanal da Tradi, que combina salame, mel, cebola roxa e mussarela, criando uma experiência única para os paladares mais aventureiros.