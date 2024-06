As duas cores de roupa que Carolina Herrera recomenda para parecer elegante e rejuvenescida

Sem dúvida, Carolina Herrera é a designer mais importante da indústria da moda no mundo e a referência das celebridades e realezas. A palavra desta venezuelana quando se trata de combinações, cores, sapatos e roupas em geral é lei.

Com seus 85 anos, ainda anda pelo mundo dando lições de elegância e sofisticação para todas as mulheres, desde as mais jovens até aquelas com mais de 60 anos.

Entre as suas recomendações está que depois dos 40 anos as mulheres devem usar o cabelo curto ou médio, que as mini-saias devem sair do armário, assim como os tênis e os jeans, que são peças de roupa para os jovens.

Para o glamour, Herrera considera indispensável a camisa branca, as calças largas e os sapatos de salto alto para que uma mulher esteja régia, elegante e sofisticada.

As cores que não podem faltar

Carolina Herrera é em si mesma o exemplo de bom vestir e tem duas cores que são suas favoritas e, obviamente, as indispensáveis em seu guarda-roupa, de fato, na maioria dos eventos ela é vista usando-as e combinando-as.

Trata-se nada mais, nada menos do que o preto e branco; para ela, essas tonalidades são versáteis, atemporais e não são entediantes como podem ser outras cores.

A designer venezuelana sabe muito bem como usar o preto e branco para você parecer elegante e muito mais sofisticada. Essas cores são ideais para usar em qualquer evento e combinar de várias maneiras, destaca o portal Terra.

A melhor maneira de usá-los é com um visual total black; onde você pode adicionar um calçado branco, dando um melhor contraste aos pés.

