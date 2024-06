Alças de espaguete: a tendência dos anos 90 que celebridades como Selena Gomez transformaram em favorita

Elas foram lançadas na temporada de Primavera-Verão de 2018, quando trouxe para a indústria da moda uma peça de roupa bonita e clássica, a sensualidade associada à simplicidade de vestidos com tendência minimalista: a alça de espaguete ou também conhecida como ‘rabo de rato’.

Como seria de esperar, esta peça está muito presente novamente nas tendências. Entre as celebridades que em 2018 arrasaram com um look de alça de espaguete estava Selena Gomez, quando usou um vestido da coleção de Jacquemus, um vestido preto básico com franzido lateral, bainha assimétrica e a mencionada alça.

De acordo com a revista Vogue, a última década do século XX poderia ser resumida em vestidos de cetim com uma pequena, pequeníssima alça que percorria os ombros. Apenas uma corda que se associava a uma certa delicadeza e ao minimalismo estético que reinou durante grande parte desses anos.

As alças chegaram aos grandes eventos

Com o passar do tempo, esses vestidos chegaram aos maiores eventos das celebridades, incluindo o vestido rosa chiclete da Ralph Lauren com o qual Gwyneth Paltrow recebeu seu Oscar de melhor atriz em 1999, até o camisão que tornou Kate Moss famosa, passando por alguns looks de Rachel Green em Friends.

Os vestidos da Spice Girl mais estilosa, Victoria Beckham; as alças mínimas nos conquistaram por completo e nesta temporada voltaram às nossas vidas.

Com qualquer combinação você parecerá elegante

A delicadeza, simplicidade e sensualidade desses vestidos com alças finas são super combináveis com sapatos de salto, que você pode usar em festas ou em eventos muito casuais.

Com sandálias para ficar mais confortável no verão, além de dar um toque de sensualidade para chamar a atenção.

Sem esquecer que o decote te deixa elegante e muito chique, independentemente de ter muito ou pouco busto, dependendo da forma do mesmo.