Perfumes com notas doces mais usados pelas francesas: são econômicos e perfeitos para o dia a dia

As francesas são o nosso melhor exemplo de glamour, feminilidade e elegância, algo que se comprova com estes perfumes com toques doces que utilizam no dia a dia. Não é à toa que este país é conhecido por ser um dos principais exportadores de fragrâncias de luxo, então quem melhor do que elas para nos inspirar?

ANÚNCIO

Isso dá a elas a garantia de que são as melhores opções que podemos usar, garantindo sua durabilidade ao longo das horas.

Perfumes com notas doces usados pelas francesas

Miss Dior da Dior

E é claro que Dior era incontestável, especialmente com este perfume que é minimalista, chique e versátil, pois tem uma trilha afrutada com um fundo amadeirado, com um toque de morango silvestre, âmbar, madeira de cedro e tangerina.

La vie est belle de Lancôme

Além disso, recomendamos esta criação que remonta a 2012 e já se tornou um clássico. Groselhas negras, pera, baunilha, praliné fazem parte de seus ingredientes e não à toa, famosas como Julia Roberts o respaldam.

212 Sexy de Carolina Herrera

Entre os perfumes com toques doces usados pelas francesas, Carolina Herrera aos poucos tem conquistado um lugar. Neste caso, com uma criação pertencente à família olfativa oriental floral e que contém notas de saída de pimenta rosa, tangerina e bergamota. Nos encanta com seu coração de algodão doce, gardênia, flores, gerânio e rosa.

Lady Million de Paco Rabanne

Pertence à família olfativa floral frutal, elaborado com notas de saída de framboesa, neroli e limão de Amalfi, além de jasmim, flor de laranjeira africana e gardênia, e no fundo, mel branco, patchouli e âmbar, com o qual você sempre poderá se destacar.

Chanel N° 19 de Chanel

Por último, temos esta elegante criação da Chanel com um aroma que perdura e deixa um rastro forte por onde passa. Foi elaborado com notas verdes, bergamota e neroli, sendo viciante para mulheres de todas as idades.