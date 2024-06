Jennifer Lawrence é flagrada usando meias brancas com mocassins pretos, provando que a tendência está em alta

Jennifer Lawrence é uma das atrizes mais bem pagas do mundo do cinema americano, pois seus filmes em 2015 e 2016 arrecadaram mais de US$ 6 bilhões em todo o mundo até o momento. Além disso, em 2013 ela foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da Time e na lista Forbes Celebrity 100 de 2013 a 2016.

ANÚNCIO

Além de ser uma artista e produtora com muitos méritos, também é um ícone da moda e os paparazzi estão sempre atentos a cada movimento para obter imagens que surpreendem todos seus fãs, pois ela sempre impõe estilo.

A chegada do verão nos EUA não poderia ser mais propícia para que Jennifer mostre seu estilo mais casual e chique com roupas confortáveis e funcionais, como jeans, camisetas básicas e casacos oversized, que refletem uma atitude descontraída mas elegante ao mesmo tempo.

A revista Vogue World destaca a capacidade da atriz de misturar o descontraído com o sofisticado, o que a tornou um ícone de estilo acessível e moderno.

Caminhando em Nova York com meias e mocassins

E a propósito desse estilo casual e chique, recentemente Jennifer Lawrence foi fotografada passeando pelas ruas de Nova York com um par de mocassins e meias brancas, uma tendência que parece estar dominando os guarda-roupas de muitas mulheres chiques.

O segredo, de acordo com a revista especializada em moda, está em usá-los e deixar as meias caídas para baixo, para que pareçam estar ‘desleixadas’.

Além disso, especialistas destacam que as meias brancas, até o tornozelo, se tornaram rapidamente o último bastião de estilo da Geração Z, ao querer imitar a estética dos anos 70 e 80 do século passado.

É que, de acordo com os nascidos após 1996, usar meias abaixo dos tornozelos está fora de moda. Talvez por isso Lawrence usou essas meias com os mocassins em alta, modelo Lucca, da popular marca The Row, e uma mini-saia com estilo preppy, com uma bolsa da Mehry Mu estampada de leopardo, além de um simples colar de elos da Tiffany & Co.

Como usar meias

Para um visual casual, você pode usá-lo com tênis e jeans largos ou shorts, deixando as meias aparecerem sutilmente, ao estilo de Jennifer Lawrence.

Num contexto mais elegante, você pode combiná-los com mocassins ou sapatos sociais e shorts ou calças até os tornozelos para um toque inesperado e moderno.

As meias brancas também ficam ótimas com sandálias para um visual ousado e digno dos anos 90.