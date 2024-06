As revelações do tarot desta quarta para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está quarta-feira, 19 de junho, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot pondera que viver envolvido, enredado pela dor, não é viver. Há opções, há alternativas, mas, por mais triste que seja, há pessoas que persistem na dor, na tristeza. Não conseguem sair desse estado de consciência, até porque o sofrimento é uma adição, como a droga.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Nós, seres humanos, frágeis e inseguros, criamos ilusões com uma facilidade inacreditável, porque não damos atenção aos sinais de alerta que sentimos, porque queremos criar uma imagem perfeita de alguém ou de uma relação, como se isso existisse.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot alerta que, se apenas mantivermos os objetivos na mente e ficarmos esperando que a vida faça o resto, isso não acontecerá. É necessário uma atitude mais firme.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta do Sol no tarot revela que é necessário recuperar sua alegria de viver, sua gargalhada, sua jovialidade e sua liberdade. Perdoe, já passou! Você já cresceu e aprendeu aquela lição. Existem outras lições a serem aprendidas, e que as próximas sejam vividas através do amor, e não da dor.

Texto com informações do site Selfie PT