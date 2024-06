Adeus unhas francesas! A manicure ‘invisível’ será tendência: promete estilizar suas mãos com muita classe

O mundo da moda e beleza está em constante movimento, e as técnicas de unhas também não escapam dessa evolução, sendo essa a razão pela qual a manicura francesa tem se transformado para se manter no gosto das mulheres, abandonando sua forma clássica para dar lugar a estilos muito mais discretos e minimalistas.

Os desenhos de unhas extravagantes ou 'XL' foram colocados em segundo plano para dar lugar a manicures onde a saúde das suas mãos e a beleza da pele, e não do design, são o foco principal. Esta é a razão pela qual celebridades como Hailey Bieber e Jennifer Lopez se tornaram as principais porta-vozes das manicures minimalistas.

Muitos elementos, como desenhos ou estampas nas unhas, foram deixados de lado para dar lugar a designs em cores neutras, que têm mostrado às amantes de salões de beleza que tons neutros são a melhor opção para estilizar as mãos, e até mesmo para chamar mais atenção para a sua manicure, razão pela qual técnicas como a milky e bolhas de sabão se tornaram tão populares.

Unhas invisíveis

Mas há outra que promete dar uma reviravolta no 'chato' francês para que ele consiga capturar a atenção de novas gerações e outras mulheres sintam a liberdade de explorar novos designs que não farão mais do que destacar a beleza de suas mãos, e essa é a 'manicure invisível'.

O que é a manicure invisível?

A manicure invisível é uma variação da famosa técnica francesa, mas com um toque muito mais minimalista do que o tradicional, caracterizado pelas pontas das unhas brancas. No entanto, mantém a essência natural de uma base com acabamento natural, o que permite dar um aspecto saudável e radiante às suas mãos, maximizando sua beleza.

A diferença entre a manicure invisível e a famosa técnica francesa é que não se concentra na ponta da unha, que é caracterizada por ser muito branca, mas sim em um brilho sutil que permite que a técnica pareça limpa e natural, como se suas mãos não tivessem passado por um longo processo no salão de beleza.

Design de unhas invisíveis

Como aderir à tendência de manicure invisível?

Para aderir a essa tendência de manicure invisível, a única coisa que você precisa ter em mente é que é importante respeitar essa essência minimalista, pois é isso que fará com que suas unhas pareçam limpas e alongadas.

Isto é alcançado a partir de uma base natural em tons nude, bege, rosa pálido, pérola ou leitoso que até podem ser usados de forma degradada e até com esmaltes transparentes, e é que o principal objetivo é exibir unhas limpas, então a aplicação incluirá um cuidado específico sobre elas com uma manicure que hidrate e ajude a parecer saudável.

O melhor deste tipo de manicure é que combina perfeitamente com qualquer tipo de roupa, é um design versátil e favorável que ajuda suas mãos a parecerem alongadas e estilizadas, é um exemplo de que quanto menos elementos, mais elegante é a manicure.