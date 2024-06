Adeus jeans? As calças ‘vichy’ são a nova sensação e ficam melhores com uma camisa branca: veja como usá-las

Estas são as calças que prometem roubar o lugar dos jeans

Sabemos que as calças jeans são a peça favorita de qualquer guarda-roupa, e que souberam como antecipar-se às tendências, mimetizando-se com elas e até mesmo fazendo com que qualquer tipo de peça ‘na moda’ seja potencializada.

ANÚNCIO

É impossível pensar que exista alguma peça que consiga destronar os famosos jeans, e embora seja possível que isso nunca aconteça, existem outras alternativas que os especialistas em moda propõem às mulheres que desejam dar uma reviravolta em seu visual.

Então, se você também quer dar uma reviravolta no seu estilo, aposte em outra das calças em tendência, que também é uma das peças mais queridas da Lady Di, que em seu tempo, nos ensinou a usá-las com muito glamour em um look do dia a dia.

O que são as calças vichy?

Este ano, os especialistas em moda preveem o sucesso das calças 'vichy' e se você também gostaria de dar uma virada no seu visual, então dê uma chance para aquelas que, em algum momento, foram as favoritas da Lady Di.

Chegou a hora de colocar os jeans e o estampado animal print em pausa para dar lugar a um novo estilo, as calças ‘vichy’ que, na realidade, não se trata de um tipo de corte ou forma específica, mas sim de um estampado que está fazendo sucesso em 2024 e que promete ser o grande destaque dos looks.

O estampado vichy surgiu entre as décadas de 20 e 30 e seu estilo é perfeito para uma tarde de verão, ideal para climas quentes. É um padrão de xadrez feito com duas cores diferentes, sendo uma sempre mais destacada que a outra.

Originou-se na Malásia e foi posteriormente levado para a Inglaterra graças à Rainha Elizabeth I, no entanto, foi só quando começou a ser produzido na cidade de Vichy por Napoleão que se tornou um ícone da moda parisiense.

ANÚNCIO

Como usar calças vichy?

Desde então, o estampado Vichy tem sido um dos favoritos dos climas quentes e das estações de verão, é por isso que este ano chega com mais força para ocupar um lugar especial no seu guarda-roupa e se tornar o próximo protagonista dos seus looks, aqui mostramos como usá-las.

Calças 'vichy' com tênis

As calças ‘vichy’ são tão versáteis quanto os próprios jeans, ficam ótimas com tênis e não hesite em adicionar um top ou camisa branca, como Lady Di fez uma vez, esta é sem dúvida uma das duplas vencedoras mais chiques. Para um estilo casual, complemente com camisetas básicas ou camisa estilo grunge.

Calças vichy com tênis Pinterest (Pinterest)

Calças 'vichy' com sandálias

As calças ‘vichy’ são a peça favorita da temporada, por isso são perfeitas para combinar com sandálias, seja de salto alto, rasteiras ou plataforma, que são ideais para climas quentes e você vai parecer uma verdadeira especialista em moda. Use suas calças em uma variedade de cores como vermelho, rosa, azul, amarelo ou verde limão.

Calças vichy com sandálias Pinterest (Pinterest)

Calças ‘vichy’ para um visual formal

Para um look formal, você pode usar calças vichy em preto e combinar com uma camisa ou blusa branca, que também combina dois tons que contrastam de forma muito elegante, adicione uns stilettos ou sapatos de salto e você estará pronta para o escritório.