Por que um homem te chama de ‘minha mulher’ sem serem um casal? A possível razão por trás disso

‘Amor’, ‘princesa’, ‘bebê', ‘minha rainha’ e até mesmo ‘minha mulher’ são alguns termos bastante comuns que muitos homens em todo o mundo usam para se referir carinhosamente à sua parceira.

A maioria das mulheres adora ser chamada assim por seus namorados ou maridos. Mas, quando alguém com quem elas não têm um relacionamento amoroso formal as chama assim, a situação se torna confusa.

Por que me chama de ‘minha mulher’ se não somos um casal ou algo do tipo? É uma das perguntas que muitas mulheres se fazem, depois de ouvirem um homem chamá-las dessa forma sem serem seus parceiros sentimentais.

A questão, felizmente, tem uma possível resposta dos especialistas. No entanto, se estiver interessado em ter algo mais do que uma amizade com essa pessoa, provavelmente não vai gostar nada.

Por que um homem te chama de ‘minha mulher’ sem ser nada?

Através de sua conta no TikTok, o dating coach Leonel Castellanos explicou em um vídeo que quando um homem te chama de ‘minha mulher’ sem serem um casal, é porque ele não quer formalizar o relacionamento, mas acha que você quer, então ele usa um eufemismo para satisfazer sua suposta necessidade.

"Quando um homem não quer formalizar ou não está pronto para formalizar, seja por razões válidas como timing, pouco tempo de conhecimento mútuo ou por razões mais obscuras (...), para satisfazer sua necessidade de formalizar, de colocar um rótulo, ele vai usar um eufemismo, uma palavra próxima do que você realmente quer, mas que não o define de fato", afirmou em seu perfil, @elefectoleopi.

Conforme Castellanos expôs no vídeo, "ao ficar ambíguo, você pode escapar em uma situação de emergência. Alguns exemplos são: 'você é o amor da minha vida', 'somos parceiros de vida', 'você é minha companheira', 'você é minha mulher', 'você é meu amorzinho'... Todas essas são formas de evitar dizer 'você é minha namorada'".

"Porque se eu disser ou te disser para ser minha namorada, de certa forma estou formalizando um contrato verbal onde a partir do momento em que eu disser essas palavras, tenho direitos e obrigações. A obrigação da fidelidade, da exclusividade, de muitas coisas que implicam em ter uma namorada, um namorado com título formal público", apontou.

Se um homem te chama de 'minha mulher' sem ser casal é porque não quer formalizar o relacionamento, mas acredita que você quer | (Pexels)

O conselho do autor de livros como ‘O Efeito Leopi’ para todas as mulheres é que não se conformem em ser chamadas de ‘minha mulher’ sem oficializar antes seu relacionamento com o homem em questão.

"Se você está procurando que seu parceiro se torne seu namorado oficial, não fique com o que 'somos companheiros de vida', não aceite o de que você é o amor de 'para sempre', não fique com nada mais do que 'você é minha mulher porque você é minha mulher'", recomendou.

"Se você realmente quer formalizar e que as coisas avancem para algo mais seguro, mais comprometido, mais próprio no futuro, o termo que você quer que saia da boca dele ou que ele aceite quando você tocar no assunto é: namorados," sentenciou o especialista com mais de 20 anos de experiência.

Por último, resumiu: “Então, se um homem te diz que você é sua mulher, mas não são namorados, ele está apenas te acalmando, tranquilizando para que você sinta que ele a está levando a sério quando na realidade está a usar uma palavra bonita para te distrair de que não são namorados”.