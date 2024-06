‘Bridgerton’ é a série da moda e por isso, queremos imitar seus looks da cabeça aos pés, o que inclui também usar os perfumes que nos lembram de nossos personagens favoritos. Com esses aromas, você será transportado para essas histórias cheias de paixão, danças e ostentação, elevando seu glamour onde quer que vá.

Estas fragrâncias são usadas pelas mulheres de classe alta porque transmitem sofisticação, mas também sua qualidade aumenta a durabilidade ao longo de todo o dia, mesmo em climas quentes.

Perfumes inspirados em Bridgerton para mulheres

Chanel no. 5

O perfume Chanel No. 5 é um dos mais clássicos de toda a história, desde o seu lançamento em 1921. Contém uma bela combinação entre a rosa de maio e o jasmim de Grasse, que lhe conferem sua característica floral e atalcada, ideal para todas as idades.

The One Gold da Dolce & Gabbana

Por outro lado, temos uma fragrância sedutora e apaixonante feita com acordes de ameixa, tangerina italiana e pimenta rosa, juntamente com jasmim, rosa e lírio do vale, que a tornam muito original e vibrante para mulheres modernas.

Atelier des Fleurs Cedrus, por Chloé

Entre os perfumes inspirados em ‘Bridgerton’ para mulheres, temos esta fragrância requintada criada por Chloé, que se inspirou na família olfativa amadeirada e almíscar, com notas delicadas e sutis que nos farão nos apaixonar à primeira borrifada.

Good girl de Carolina Herrera

Desde 2016, esta criação tem nos cativado graças à sua fusão viciante de jasmim, fava tonka, cacau, amêndoa e café, que a tornam audaciosa, profunda e cheia de sensualidade.

Club de Nuit Women da Armaf

Por último, temos esta alternativa para mulheres femininas e elegantes ao mesmo tempo, com suas notas frutadas de toranja, pêssego e laranja que se combinam com um toque cítrico de bergamota, além de notas florais de jasmim junto com almíscar animal e baunilha.