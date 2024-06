O que significa quando um homem te envia um coração vermelho com uma flecha pelo WhatsApp

Se você quer saber o que significa um homem enviar um emoji de coração com flecha, vamos te dizer o que isso significa

Os emojis dizem mais do que mil palavras e os homens, que geralmente são de poucas palavras, expressam muitos dos seus sentimentos através destes emoticons do WhatsApp.

Quando os homens falam nesta rede social, tendem a ser muito mais abertos e a evidenciar seus sentimentos com mais confiança, sendo os emojis seus melhores aliados.

Existem uma infinidade de emojis nesta aplicação que um homem pode te enviar, mas se ele te enviar um de coração é porque ele sente algo especial por você.

No entanto, existem muitos emoticons de coração, vermelhos, rosas, amarelos, e até com laços, estrelas e flechas, e hoje vamos te contar qual é o significado deste último.

Se um homem te enviou um emoji de coração vermelho com uma flecha atravessada é porque ele está apaixonado por você.

De acordo com o portal Emojipedia, este emoji está relacionado com o amor à primeira vista e significa que esse homem está impressionado e encantado com a sua beleza desde que te viu.

Não há remédio, aquele homem está perdidamente apaixonado por você e é por isso que ele te envia este emoticon que representa os seus sentimentos perfeitamente e quer que saiba de alguma forma, só que ele tem dificuldade em dizer, mas é assim que ele expressa.

No entanto, pode te enviar outros tipos de corações, pois como mencionamos, existem muitos emojis de coração no WhatsApp e, no total, são 19, por isso há muita variedade.

Se, por exemplo, ele te enviar um coração com um laço, significa que ele entregou seu coração para você e o tem ganho. Sem dúvida, os emojis de coração têm muito a dizer sobre o amor que sentem por você, então você deve prestar muita atenção.