O que são os óculos de sol ‘Y2K’? A tendência que todos estão seguindo: veja como você pode usá-los

Os acessórios são a cereja do bolo de qualquer look, são o toque final perfeito para dar caráter e autenticidade ao seu visual. Às vezes, são tudo o que você precisa para completar o seu outfit e dar poder e autoridade ao seu estilo, ou pelo menos é isso que os óculos de sol conseguem fazer.

Há quem diga que só falta colocar um bom par de óculos de sol para empoderar uma pessoa, fazê-la sentir-se segura e liberar essa forma de ser que permanece ‘oculta’, eles têm uma magia que, sem dúvida, todos aqueles que os usam sabem exatamente a que nos referimos.

Óculos de sol 'Y2K' Pinterest (Pinterest)

Com o tempo, tornaram-se o melhor amigo das celebridades que as usavam para passar despercebidas, ou simplesmente para esconder o cansaço ou a falta de glamour, evitando que os meios de comunicação e paparazzi capturassem seus rostos ao natural. No entanto, com o tempo, isso passou para um segundo plano e tornou-se o toque que precisavam para ter um visual glamoroso.

Esta é a razão pela qual estrelas como Dua Lipa, Rosalía, Hailey Bieber e Sofia Richie nos trouxeram de volta os melhores trajes da moda dos anos 2000, também conhecida como 'Y2K' (Ano 2000), incluindo o uso de certas peças como calças jeans de cintura baixa e óculos de sol que superaram os do tipo 'maxi' ou 'XL'.

O que são os óculos de sol 'Y2K'?

‘Os Y2K’ são o tipo de óculos que vem chamando a atenção e está por toda parte, eles fazem parte da estética ‘Matrix’ que chegaram para substituir os famosos óculos aviador e até os mini que foram um sucesso graças a estrelas como Bad Bunny.

Desta vez, os óculos de armação grossa em preto ou branco são os que estão em alta, e no caso dos ‘Y2K’ possuem uma estética futurista e um charme que os torna o acessório perfeito para qualquer visual e lhe dará aquele toque de poder e mistério que tanto desejava.

Óculos de sol 'Y2K' Pinterest (Pinterest)

Como usar óculos de sol 'Y2K'?

Trata-se de um estilo de óculos bastante glamoroso e adequado para qualquer tipo de roupa. Combine os de armação prateada com looks totalmente pretos ou opte por um par de uma só cor que combine com sua roupa. Se estiver procurando algo elegante, complemente com uma cor neutra.

As leves curvas e toques de estilo futurista e retrô permitem que o seu visual pareça um verdadeiro clássico e faz você parecer perfeita apenas usando-os em seus looks, então se você gosta de usar acessórios, não se esqueça de enfeitar o seu próximo look com uns óculos ‘Y2K’ que são, sem dúvida, um hino ao empoderamento e elegância, esta é a razão pela qual celebridades como Kim Kardashian e Kendall Jenner sucumbiram aos seus encantos, tornando-os a próxima grande tendência deste 2024.

Se você estiver procurando um look formal, combine seus óculos com um blazer, se, ao contrário, estiver buscando algo casual, você ficará perfeita com um boné de beisebol e seus ‘YK2′ favoritos, além disso, são perfeitos para um concerto, uma saída casual ou um evento formal.