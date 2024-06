As blusas de manga ‘bispo’ são um sucesso por valorizarem sua imagem e ainda são elegantes e estilosas

Há blusas que, por mais que o tempo passe, conseguem prevalecer sobre as tendências, tornando-se as preferidas das mulheres para parecerem elegantes e, por que não?, até mesmo para estilizar a figura com a ajuda de uma peça tão nobre como a que estamos prestes a apresentar.

Os meios especializados em moda já previam isso, os looks retrô estão em alta. Esta é a razão pela qual as calças boca de sino, plataformas e até tênis de diferentes décadas como os anos 60, 70, 80 e 90 estão voltando a ser uma sensação em 2024.

Esta é a razão pela qual os c adotaram um tipo de blusa que conquistou até a própria Lady Di, e estamos falando das blusas com mangas de ‘bispo’. É um fato, entre todos os tipos de mangas que existem, há uma que se tornará a marca registrada das amantes da moda e dos estilos como os do old money.

Blusas de manga bispo Pinterest (Pinterest)

O que são as blusas de manga ‘bispo’?

Desde 2020, os especialistas previam o sucesso das blusas com mangas bufantes, que se tornaram um sinônimo de glamour perfeito para qualquer estação e indicadas para qualquer ocasião.

Esta é a razão pela qual as blusas de manga bispo que pertencem à lista de 'bufantes' se tornaram as favoritas das mulheres e estão chamando a atenção nos shoppings devido ao glamour que agregam a qualquer look.

Então, se o que você procura é elegância e um toque de volume sem cair no extravagante, então as blusas de manga 'bispo' estão esperando por você para fazer parte do seu próximo look. Temos certeza de que você vai adorar, mas primeiro vamos apresentá-las adequadamente para que você possa adicionar uma ao seu guarda-roupa e talvez ela se torne parte dos seus looks diários.

A manga ‘bispo’ é caracterizada por ter uma queda fluida e larga que termina em um punho estreito, o que permite alcançar o efeito bufante sem ser muito extravagante ou chamativo como as mangas bufantes clássicas em forma de balão ou similares.

Esta característica permite que os looks sejam fáceis de combinar e também sejam adequados para eventos formais ou até mesmo para um dia de trabalho, pois você conseguirá parecer uma ‘girlboss’, o melhor de tudo é que se trata de um tipo de manga favorecedora, então se você está à procura de que os seus braços não chamem toda a atenção, estas são perfeitas para disfarçá-los.

Como usar blusas de manga bispo?

Para um visual casual

Para um visual casual, combine uma blusa de mangas bispo estampada, seja em animal print, estilos florais ou abstratos, que são perfeitas para uma tarde com amigos ou um visual menos formal ideal para o dia a dia.

Complemente sua blusa com jeans ou shorts e dê o toque final com sandálias de salto, plataformas e até tênis, você terá um visual glamouroso em pouco tempo e parecerá uma especialista em moda.

Blusas de manga bispo Pinterest (Pinterest)

Para um visual formal ou chique

Para um look formal ou chique, você pode combinar calças fluidas ou de pregas com sua blusa de manga bispo, seja para um evento, para parecer glamorosa em uma noite ou até mesmo para o escritório.

Blusas de manga bispo Pinterest (Pinterest)

Para o escritório

Para um visual formal, combine uma blusa com mangas ‘bispo’ com shorts ou calças de cintura alta ou de alfaiataria, que são perfeitos para este tipo de peça e você parecerá uma princesa. Termine o seu visual com uns saltos altos ou sapatos de salto agulha, e terá um conjunto perfeito para um evento.