Você tem insônia? Estes perfumes são deliciosos e ajudam a dormir bem: eles vão relaxar seu sistema nervoso

Embora você possa não acreditar, aplicar perfumes para dormir é eficaz se você está procurando ter uma boa noite de sono. O aroma está intimamente relacionado ao bem-estar, algo que foi comprovado por meio de ferramentas como a aromaterapia, que consiste no uso de óleos essenciais de plantas para a saúde física e mental.

Assim, você pode criar sua própria versão dessa técnica, aplicando um perfume de sua preferência, que lhe traga conforto, frescor e confiança para passar uma noite agradável nos braços de Morfeu.

Perfumes que ajudam a dormir bem

Free de Yves Saint Laurent

Tem um aroma doce e bastante único graças às suas notas de saída de lavanda, tangerina, groselha preta e petit grain, notas de coração de lavanda, flor de laranjeira e jasmim, e notas de fundo de baunilha de Madagascar, âmbar cinza, almíscar e cedro.

Moonlight Serenade da Gucci

Por outro lado, temos esta alternativa mais suave com seu extrato de lavanda misturado com notas de sálvia e fava tonka, que também vem coroado com um lindo frasco com fileiras de botões de rosa, ideal para decorar o seu quarto.

Chanel N° 19 da Chanel

Entre os perfumes que ajudam a dormir bem, temos esta alternativa feita com notas verdes, bergamota e neroli, que também se destaca pela sua durabilidade, fazendo com que você se sinta como um bebê ao longo de toda a noite.

Bella Vita da Guess

É um dos best-sellers para compromissos sociais, mas também pode ser usado antes de dormir, pois possui uma fragrância floral frutada que se mistura com groselha suculenta e deliciosas cerejas pretas.

Calm Bliss de Charlotte Tilbury

Por último, você encontrará o conforto que precisa com este aroma suave, fresco e perfeito se estiver procurando por um toque sereno. Conta com notas de bergamota, neroli e óleo relaxante de lavanda.