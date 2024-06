Qual é a energia que emana da sua casa atualmente, segundo a numerologia? Para a resposta é importante realizar uma operação matemática, onde o resultado deve ser reduzido a um único dígito.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, se você mora na rua 93, você somaria 9+3, que é 12. Então, você somaria 1 + 2 para obter 3, então o número da sua casa seria 3.

Se o seu endereço residencial incluir letras, também será necessário efetuar o valor correspondente. Para realizar este processo, você pode consultar a tabela alfanumérica fornecida.

A, J, S = 1

B, K, T = 2

C, L, U = 3

D, M, V = 4

E, N, W = 5

F, O, X = 6

G, P, Y = 7

H, Q, Z = 8

I, R = 9

Depois de obter o número correspondente, é só analisar o significado de acordo com a numerologia.

O que cada número significa?

Número 1: Esta casa motiva os seus habitantes, atrai poder e dinheiro. É provável que desperte a inveja dos seus vizinhos, pois se o habitante não tomar cuidado poderá tornar-se presunçoso e ostentar muitos bens materiais. É ideal para quem está iniciando uma vida independente.

Número 2: São lares cheios de energia, alegria, amor e espiritualidade. Ideal para casamentos ou casais que procuram harmonia. A energia vai gerar muitas lembranças familiares.

Número 3: Éuma casa cheia de reuniões e entretenimento. Pode deixar muito feliz uma pessoa solteira ou um artista que busca conhecer mais pessoas, pois gera magnetismo sexual e um ambiente propício ao desenvolvimento de qualquer tipo de arte.

Número 4: Traz prosperidade e motiva a realização de sonhos. Porém, se a pessoa focar no trabalho e na aquisição de bens, será um lar onde haverá tendência para discussões e estresse.

Número 5: Esta casa estará repleta de uma atmosfera feliz e imprevisível. Quem mora lá não tem medo de aventura e não suporta rotina. Haverá atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Número 6: Casas com esse número promovem tranquilidade e são ideais para quem quer ter filhos. Aqui pode haver discussões a dois, mas nunca tão profundas a ponto de desmantelar a união existente.

Número 7: Esta casa incentiva os seus habitantes a terem fé em si mesmos. Sua energia é muito espiritual. Ideal para jornalistas, artistas e cientistas, que não se importam tanto com a aparência da sua casa. Os proprietários podem sentir alguma ansiedade e insónia; para evitar isso, devem ventilar mais a sua casa.

Número 8: Atrai crescimento financeiro. Pode ser um espaço frio, mas é recomendável que você compartilhe o que obtém para que sua renda se multiplique e o calor em sua casa aumente.

Número 9: Viver nesta vibração incentiva a bondade e aumenta a energia mental e a sabedoria. Porém, o lado negativo é que os moradores poderão quebrar promessas, já que com o número 9 as fantasias estão na ordem do dia.

Com informações do site Nueva Mujer