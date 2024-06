Perfumes com aroma de mar: 5 alternativas frescas e naturais para usar

Perfumes com aroma de mar |

Estes perfumes com aroma que lembra o mar farão você se sentir como na praia. Transmitem frescor e modernidade com seus ricos aromas, graças às suas essências naturais que perduram ao longo do dia.

ANÚNCIO

Alguns deles, por não terem aromas muito marcantes, são até considerados unissex. Como indicado pela Vanity Fair, “costumam ser compostos por notas aromáticas neutras e frescas, como cítricos, ervas, madeiras ou especiarias. Também incluem acordes florais, frutados ou gourmand, desde que não sejam muito doces ou enjoativos”.

Perfumes com aroma de mar

Les Eaux Biarritz da Chanel

Entre as primeiras alternativas que nos vêm à mente, temos esta criação que evoca o mar e a areia. Suas notas de toranja, tangerina, cítricos, lírio do vale, vetiver e almíscar branco intensificam essa sensação refrescante de estar quase como se tivesse acabado de sair da água por longas horas.

Velvet Haze da Byredo

Outra fragrância que te levará de volta aos seus melhores dias é esta criação com notas de água de coco doce, com toques amadeirados de patchouli, cacau e almíscar que deixam um rastro por onde quer que você vá.

Agua Loewe

Entre os perfumes com aroma de mar, também temos esta fragrância unissex feita com acordes cítricos de yuzu, bergamota, mandarina italiana e com um toque frutado. O chá do Ceilão, o mate e a pimenta branca conferem-lhe profundidade.

Blu Mediterraneo Fico di Amalfi da Acqua di Parma

Neste caso, a figueira se mistura com notas florais e frutadas, combinadas com toranja, limão, bergamota e jasmim, tornando-o delicado e elegante, que se harmoniza em grande medida com a madeira de figueira, benjoim e cedro.

Eden-Roc da Dior

Por último, temos o glamour de verão deste perfume cítrico, floral e amadeirado, com nuances minerais de jasmim e coco que se combinam com a frescura do pinheiro e ládano.