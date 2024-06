O corte de cabelo favorito das francesas em junho de 2024 que te faz parecer mais jovem e charmosa

Se estiver procurando reinventar seu visual neste mês de junho de 2024, as francesas têm o melhor corte de cabelo para experimentar se quiser rejuvenescer. São sempre as europeias que ditam tendência com suas escolhas, estando um passo à frente em termos de modernidade, versatilidade e frescor.

ANÚNCIO

Na verdade, celebridades de renome como Selena Gomez têm prestado atenção a eles, lembrando-nos de que um penteado sofisticado em camadas, como o bob francês, nunca sai de moda.

Qual é o corte de cabelo recomendado pelas francesas em junho de 2024?

Segundo a Marie Claire, o corte de cabelo recomendado pelas francesas em junho de 2024 é o bob francês, que “é essencialmente curto, reto e muitas vezes acompanhado por uma franja”, explicam na mesma fonte. Além de atemporal, é elegante, quer prefira com camadas curtas ou uniforme.

Afirmam que "as origens do corte reto francês remontam à década de 1920", e sua contínua popularidade faz dele sempre uma ótima escolha, independentemente do tipo de rosto, estilo de vida ou personalidade.

“A manutenção é mínima, tornando-os confortáveis para pessoas com um estilo de vida agitado, lembrando-nos que outras celebridades como Audrey Tautou, Megan Fox e Taylor Swift também optaram por eles.”

Seja liso ou ondulado, ficará maravilhoso e geralmente chega até o queixo ou pelo menos alguns centímetros abaixo do queixo, o que afina os traços e o torna confortável de pentear para o dia a dia.

Se você procura um ar ainda mais parisiense, é aconselhável adicionar uma franja reta ou estilo cortina, ligeiramente aberta, que aumenta esse ar chique, feminino e minimalista, como de princesa, que tanto adoramos e que se torna um acerto ao longo de todo o ano.