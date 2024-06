Maquiagem no estilo Bridgerton: 5 ideias para o dia em mulheres elegantes de 20 a 50 anos

Estas são as melhores ideias para replicar os looks

‘Bridgerton’ se tornou nossa nova obsessão e, por isso, levamos para a nossa maquiagem do dia a dia para replicar a elegância dos personagens que mais gostamos. Porque sim, amamos a trama e os altos e baixos amorosos, mas também cada um de seus episódios serve de inspiração para nossos looks, com roupas, penteados e muito mais.

Ideias de maquiagem no estilo Bridgerton

Bem, Glamour define o estilo de maquiagem de Bridgerton como ‘menos é mais’, um velho adágio da moda que ganha muito destaque. Descrevem essa estética como “apelar para a naturalidade e o minimalismo clássico, destacando-se em cada passo”.

Por isso, o 'regencycore' dá muito destaque às peles bem preparadas com corretivo e base, mas também um pouco de blush para adicionar cor.

"As bases de cobertura leve, como os séruns e protetores solares com toque de cor, são mais do que suficientes para uniformizar o tom e fornecer luminosidade, mimetizando-se perfeitamente com a pele, aperfeiçoando-a sem fazê-la parecer completamente maquiada", alertam.

Você também pode fazer do blush o protagonista de outros looks, onde ele é muito mais marcante e onde você também pode complementar com técnicas como o contorno para definir mais os traços e parecer mais estilizada.

Se você procura mais brilho, o iluminador será o seu melhor amigo, porque transmite uma vibração suculenta, jovem e brincalhona. “E é que se algo comprovamos é que, bem escolhidos em tonalidades bronze, champanhe e rosa, estes são ideais para exibir uma pele brilhante impecável, ajudando a contornar o rosto”, apontam.

Outro detalhe que não pode faltar nas ideias de maquiagem no estilo Bridgerton são os lábios carregados de cor. “Os batons semimate serão a cereja do bolo para acertar em cheio com um visual digno de qualquer festa”, explicam, recomendando tons semelhantes aos dos nossos lábios naturais ou, no máximo, dois tons acima.