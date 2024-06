Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 21 de junho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Dinheiro rápido e fácil espera por você, então qualquer negócio que você iniciar será próspero. Você está no momento ideal para mudar de emprego por um melhor ou para iniciar aquele projeto que está planejando.

Atenção com animais de estimação doentes, então preste atenção à saúde dele. Evite brigas no trabalho, lembre-se que embora você seja o rei da selva, nem sempre você tem razão. É melhor analisar cada situação com calma. Não se sabote e acredite no seu potencial para alcançar grandes coisas.

Virgem

Esta semana uma luz especial irá guiá-lo. Ótimo momento para resolver qualquer questão judicial ou familiar pendente, está no seu melhor e a chegada do verão irá enchê-lo de energia positiva.

Não negligencie sua família ou companheiro, dê-lhes tempo e atenção, pois você poderá se arrepender de não ter feito isso mais tarde.

Você terá a oportunidade de viajar e crescer profissionalmente e economicamente. Não desista dos estudos, lembre-se da importância de se atualizar. Fique longe de pessoas que só têm interesses superficiais em você.

Libra

Lembre-se de ser prudente e evitar situações negativas. No amor, existe a chegada de pessoas mais compatíveis.

É hora de despertar sua inteligência emocional e tomar decisões sábias em sua vida amorosa. Deixe para trás vícios e hábitos nocivos, abraçar uma transformação positiva. Eleve seu espírito em direção ao divino.

Nos assuntos do coração, uma decisão importante o espera, reflita sobre esses dois amores que cercam sua vida e escolha aquele que te faz sorrir e o enche de felicidade.

Escorpião

Este não é o momento de recuar, então enfrente os desafios com coragem. Boa sorte e as decisões acertadas o acompanharão, seu poder de convicção será imparável, aproveite!

Lembre-se que o seu signo é ambicioso e quer cobrir tudo, mas é importante se organizar e reservar um tempo para relaxar.

Tenha cuidado ao emprestar dinheiro, pois isso pode lhe trazer dor de cabeça. Preste atenção a possíveis dores no pescoço.