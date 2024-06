As revelações do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot para está terceira semana do mês de junho para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “O Sol” do horóscopo do tarot lembra que é hora de aproveitar ao máximo o seu potencial, não tenha preguiça no trabalho e nos negócios, coloque em prática seus talentos e alcance seus objetivos profissionais.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

A carta de “O Mágico” alerta que um amor sincero se afasta da sua vida, reflita sobre a situação e procure uma forma de reconquistá-lo se desejar.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta “A Estrela” do horóscopo do tarot desta semana indica que é hora de formalizar seu relacionamento e deixar de lado a solidão, pois o egoísmo não o levará longe.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Como alerta importante, a carta “Temperança” convida você a encontrar o equilíbrio e a harmonia em sua vida, lembre-se que às vezes, para ganhar, é preciso saber perder.

Texto com informações do site Nueva Mujer