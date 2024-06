5 dicas de psicologia reversa para fazer um homem enlouquecer por você

Às vezes, dizer as coisas claramente não é suficiente e é aí que surge a psicologia inversa, que pode ser usada como estratégia para conquistar um homem. De acordo com especialistas, é dizer ou fazer o oposto do que se quer alcançar para influenciar o parceiro ou a pessoa que nos interessa.

Mesmo que seja confuso, pode motivar a outra parte a se mover na direção que queremos devido à tendência dos seres humanos de fazer o oposto do que nos é pedido, tornando-se uma poderosa ferramenta de persuasão.

Dicas para aplicar a psicologia inversa ao conquistar um homem

Mostrar desinteresse

Isto deve ser feito com cuidado, pois muito desinteresse pode fazer com que ele interprete que você não gosta dele e pare de te procurar. A ideia é que, por exemplo, se você é a primeira a propor planos, tente deixar que a outra pessoa tome a iniciativa, pois sentirá falta de que você esteja sempre lá para ele e de todos os detalhes que você traz.

A psicologia reversa pode te ajudar a conseguir seus objetivos | (Freepik)

Elogios sutis

De acordo com Psicologia Online, também funciona não pedir as coisas diretamente, mas sim reconhecer que algo é do seu agrado ou te atrai. Por exemplo, se você quiser sair mais em encontros, pode dizer “adoro quando fazemos planos diferentes juntos porque me divirto muito ao seu lado”, em vez de “poderia me convidar para sair mais vezes?”.

Desafios

Outra dica recomendada é despertar o lado competitivo da outra pessoa para conseguir o que deseja. Se estiver interessado em compartilhar um hobby com a outra pessoa, por exemplo, você pode dizer “não acho que você seria capaz de me vencer se fizermos isso”, algo que o motivará a acompanhá-la.

A intenção da psicologia reversa é persuadir | (Freepik)

Causar intriga

Use isso com cuidado, pois pode ser percebido como chantagem ou manipulação. Se alguém disser não a um plano, você pode responder com frases como "que pena porque eu tinha preparado uma surpresa", o que despertará sua curiosidade e interesse.

Contato físico

Os especialistas também recomendam acariciar a mão, um ombro ou se aproximar mais dele ‘por engano’ ou de forma casual, o que poderia despertar interesse na outra pessoa ao ver que você gosta de tê-lo por perto e desenvolver mais atração.