3 perfumes que as mulheres coreanas adoram: eles têm aromas exclusivos e delicados

(Image by Lifestylememory on Freepik)

As coreanas adoram as fragrâncias com aromas suaves e limpos

Os perfumes são um complemento extraordinário para projetar a melhor imagem possível e isso não é diferente na Coreia do Sul. No entanto, ao contrário dos países ocidentais onde triunfam os odores amadeirados ou gourmand, os aromas que cativam na nação asiática são os limpos.

Nesta parte do mundo, não se acredita que a essência natural da pele deva ser encoberta por notas olfativas fortes. Na verdade, o mais comum é não usar fragrância, de acordo com a Vogue. Por essa razão, os perfumes mais aceitos são aqueles com cheiro de limpo, muito leves, saboneteiros e discretos.

Os aromas favoritos do público também pertencem a marcas de nicho graças à sua qualidade indiscutível, seus frascos de design minimalista e sua acessibilidade. Gostaria de saber quais são os três perfumes mais populares entre as coreanas? Continue lendo para descobrir, de acordo com a revista.

Os perfumes preferidos pelas mulheres da Coreia

Os três são muito diferentes entre si, mas além de serem amados pelas mulheres da Coreia, todos têm em comum o fato de serem de marcas de nicho e cheirarem a limpeza.

Blanche de Byredo

Um dos perfumes favoritos das coreanas é este floral, sem gênero e de intensidade média da Byredo. Em seu site, a marca apresenta este eau de parfum como um ‘ícone histórico’ de seu catálogo que “explora o cheiro da textura e da pele; corpos deslizando sob lençóis frescos...”.

As notas de saída são aldeído e rosa centifolia; as notas de coração são peonía e violeta; enquanto as notas de fundo são almíscar e sândalo. “Um toque de aldeído é suavizado por uma delicada rosa; através do sândalo e do almíscar, o encanto e a intimidade do toque humano”, explica a descrição.

Blanche de Byredo | (Cortesía de Byredo)

Wood Sage & Sea Salt de Jo Malone

Outro perfume amado pelas mulheres da Coreia do Sul é esta colônia discreta mas deliciosa da Jo Malone. De acordo com a marca em seu site, a fragrância é "inspirada em passeios pela praia banhados pela brisa, o ar fresco com sal marinho e o aroma mineral das escarpadas falésias".

A nota de saída é sementes de ambrette que "envolve a fragrância com uma aura de sofisticação"; o coração é sal marinho que "traz textura e uma sensação de frescor" e a base é sálvia "amadeirada com tons terrosos e aromáticos que proporcionam uma profundidade natural".

Wood Sage & Sea Salt de Jo Malone London | (Cortesía de Jo Malone London)

Love in White de Creed

A terceira fragrância que mais enlouquece as coreanas é este floral e fresco da lendária casa de perfumes Creed. Em seu site, a maison afirma que é “um exemplo excepcional de uma autêntica fragrância verde” e “uma sensual ode ao amor” que “evoca uma delicada brisa primaveril”.

"O delicado jasmin se funde com um empoeirado íris em harmonia com uma delicada mistura de rosas que tempera as suculentas notas de laranja que compõem os matizes de saída desta fragrância. As espirais de madeira de cedro servem como âncora de base, intensificando o aroma dos envolventes lírios magnólia."