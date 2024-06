Kevin Jonas foi tratado por câncer de pele: como prevenir?

Kevin Jonas compartilhou recentemente que foi tratado por câncer de pele, fazendo um apelo aos fãs para sempre cuidarem da pele e estarem atentos a qualquer alteração anormal. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer, e detectar seus sinais precocemente é crucial para um tratamento eficaz. Reconhecer os sinais de alerta pode facilitar a identificação precoce do câncer de pele, o que é essencial para um tratamento bem-sucedido.

ANÚNCIO

Muitos médicos incluem exames de pele em check-ups médicos de rotina. No entanto, também é fundamental realizar autoexames mensais da pele. Isso deve ser feito em um quarto bem iluminado, usando um espelho de corpo inteiro e um espelho de mão para ver as áreas de difícil alcance.

Formas de detectar o câncer de pele

O melanoma é uma das formas mais perigosas de câncer de pele. A regra do ABCDE pode ajudar a identificar seus sinais de alerta:

- Assimetria: quando uma metade da pinta não é igual à outra metade.

- Bordas: bordas irregulares, desiguais, dentadas ou borradas.

- Cor: cor não uniforme, com tons de marrom ou preto, e às vezes com áreas de rosa, vermelho, branco ou azul.

- Diâmetro: os melanomas geralmente têm mais de 0,6 cm de diâmetro, mas podem ser menores.

ANÚNCIO

- Evolução: qualquer mudança no tamanho, forma ou cor de uma pinta.

Os carcinomas de células basais e escamosas são os tipos mais comuns de câncer de pele, menos perigosos do que o melanoma, mas igualmente importantes de detectar e tratar.

Verifique as pintas (Freepik)

Sinais de carcinomas de células basais

- Áreas planas, firmes, esbranquiçadas ou amareladas, semelhantes a cicatrizes.

- Áreas avermelhadas e elevadas que podem coçar.

- Inchaços pequenos, brilhantes, translúcidos, rosados ou avermelhados, às vezes com áreas azuladas, marrons ou negras.

- Crescimentos rosados com bordas elevadas e uma área mais baixa no centro.

- Feridas abertas que não cicatrizam ou que voltam a se abrir.

Sinais de carcinomas de células escamosas:

- Áreas ásperas, avermelhadas e descamadas, que podem formar crostas ou sangrar.

- Crescimentos elevados com uma área afundada no centro.

- Feridas abertas que não cicatrizam ou que voltam a abrir.

- Crescimentos que se assemelham a verrugas.

Nem todos os cânceres de pele se apresentam como as descrições acima. É crucial consultar um médico se você observar qualquer mancha nova, manchas que não se parecem com outras no corpo, úlceras que não cicatrizam, vermelhidão ou inchaço acima da borda de uma pinta, alastramento de cor a partir da borda de uma mancha, coceira, dor ou sensibilidade persistentes, ou mudanças na superfície de uma pinta, como supuração, descamação, sangramento ou inchaço. Realizar autoexames regulares e estar atento a esses sinais pode ser vital para detectar o câncer de pele precocemente e aumentar as chances de um tratamento bem-sucedido.