Casaco comprido e tênis: 5 looks para combinar elegância e conforto todos os dias da semana

Se quiser impressionar no trabalho e parecer confortável, pode usar um maxi casaco e tênis

Se pensava que não era possível ir para o trabalho confortável e elegante, está muito enganada, claro que pode usar um casaco longo e tênis.

ANÚNCIO

Então, se você quer ser a mais chique e na moda no trabalho, mostramos alguns looks com essas peças para que você brilhe.

Calça preta e suéter com casaco maxi e tênis

Para um look confortável no trabalho, você pode usar uma calça preta skinny combinada com um suéter na mesma cor.

Complemente este visual com um maxi casaco cinza ou bege ou, é claro, use tênis brancos que te façam parecer moderna e confortável.

Calças justas e camiseta com casaco comprido e tênis

Outra combinação que pode usar para o escritório é vestir umas skinny jeans com uma camiseta e complementar com um maxi casaco.

Claro, nada melhor do que um par de tênis brancos para você ficar confortável e muito elegante, e você pode complementar com joias e uma bolsa chique para elevar o visual.

Vestido midi com maxi casaco e tênis

Para algo mais confortável e moderno, pode usar um vestido midi em qualquer tom e combiná-lo com um casaco maxi de outra ou da mesma cor.

ANÚNCIO

Este visual ficará ótimo com tênis brancos. Você pode usar óculos escuros e joias para ficar espetacular.

Leggings de couro e moletom com casaco longo e tênis

Para um visual mais ousado, você pode usar uma calça legging de couro com um moletom e, é claro, adicionar um maxi casaco.

Para que você vá confortável e na moda, complemente com tênis brancos e um penteado que te faça se destacar.

Sapatilhas com casaco comprido

Os joggers também ficam muito bem para ir trabalhar, especialmente se os combinares com um bodysuit ou camisa.

Claro, complemente esta peça com um maxi casaco e tênis brancos, e adicione uma bolsa e óculos escuros.