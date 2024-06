As revelações deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 15 de junho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra

Uma viagem inesperada o levará a se reunir com familiares queridos. Evite o excesso de álcool e alimentos picantes, pois podem afetar a digestão.

Signo de Escorpião

Pare de implorar por amor de quem não está mais, aceite que o que acontece é bom para você e abra-se para conhecer novas pessoas.

Signo de Sagitário

O alerta importante: Cuidado com fofocas e problemas com ex-companheiro, tente resolver aquela situação e fique em paz.

Signo de Capricórnio

Aproveite a vida ao máximo porque é um suspiro e não há tempo para arrependimentos; Às vezes o seu temperamento o impede de desfrutar de bons momentos com o seu parceiro e família, esforce-se para estar mais presente com eles.

Signo de Aquário

Lembre-se de que seu signo tende a ser distraído, então organize seu tempo e espaço de trabalho para ser mais eficiente.

Signo de Peixes

As energias positivas estão ao seu redor, então aproveite esse momento para se renovar em todos os aspectos, principalmente no pessoal. Reserve um tempo para caminhar sob a luz do sol e absorver sua energia positiva para cumprir seus propósitos

