As mechas Tiger Eye são o que você precisa: elas proporcionam brilho, vitalidade e frescor

As mechas balayage são coisa do passado, não somos nós que estamos dizendo, mas sim os especialistas em moda que colocaram os tons de chocolate e cobre como os protagonistas deste 2024, mas se você ainda prefere os loiros, há uma opção perfeita para você sem precisar apostar no estilo convencional.

O look clean dominou as tendências e provocou uma mudança na estética das mulheres, que deixaram de optar por estilos extravagantes e chamativos, mostrando que a beleza natural e o minimalismo valem muito mais, conseguindo realçar os visuais com um acabamento elegante que grita luxo.

No entanto, independentemente do que as tendências ditem, o loiro continua a ser o tom preferido e irresistível para as mulheres, razão pela qual se tornou a cor de cabelo intemporal e sempre chique.

Como são as mechas Tiger Eye?

Por mais que o tempo passe, o tom loiro é o grande rei das mudanças de visual, mas se você está entediada com o clássico balayage, existem outras alternativas para finalmente se atrever a algo diferente, sem aderir aos estilos que todas usam, então se você se considera uma mulher que vai contra as regras, original e ousada, então junte-se às mechas Tiger Eye.

As mechas Tiger Eye roubam a coroa do clássico balayage por uma infinidade de benefícios que oferecem, pois não se trata apenas de adicionar luz e deixar um acabamento loiro no cabelo, mas também proporciona profundidade, dimensão e movimento.

Este tipo de mechas são inspiradas na pedra semipreciosa que leva o mesmo nome, ‘Tiger Eye’, e que tem sido usada como um símbolo de proteção, daí derivam suas cores que incluem uma variedade de veias douradas, âmbar, caramelo, mel e avelã, que são transportadas diretamente para o seu cabelo para dar uma nova vida ao seu visual.

A quem favorecem as mechas Tiger Eye?

As mechas são a alternativa perfeita para mulheres que não desejam uma mudança abrupta em seu cabelo, não sendo necessário tingi-lo e podendo respeitar seus tons naturais, realçando sua cor através de reflexos de luz que não só iluminam sua cabeleira, mas também o rosto, destacando seus aspectos mais bonitos.

Este tipo de mechas são favoráveis para todas as mulheres, independentemente se têm cabelos ondulados, lisos ou cacheados, proporcionando um resultado luminoso ao cabelo e realçando os aspectos mais bonitos do rosto, suavizando as feições.

Para a coloração, é importante considerar quais tons você vai usar, você pode começar testando em uma mecha e depois continuar com o resto do cabelo, no entanto, sempre é recomendável fazer isso com um colorista experiente, pois isso dependerá do seu tom base, seja você morena, negra ou loira, há uma opção perfeita para cada um.

Outra vantagem das mechas Tiger Eye é que não é necessário passar muito tempo no salão de beleza, pois podem ser feitas em um período de entre 40 a 60 minutos e não precisam de retoques com frequência.

