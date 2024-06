Para além das cores pastel! Tons ‘sorbet’ são a tendência mais alegre, que trazem autenticidade e glamour ao visual

Toda mudança de temporada, é hora de dar um toque divertido ao nosso visual. Esta é a razão pela qual certas cores estão muito na moda, incluindo cores pastel e tons ‘sorbet’, que estão se tornando as tonalidades que dominarão as prateleiras em sua próxima visita ao shopping.

No entanto, não se preocupe, não tema essas roupas coloridas, pois a sua suavidade permite combiná-las com tudo e são adequadas para todas as mulheres de qualquer idade. Talvez seja a hora de finalmente seguir os conselhos de Carolina Herrera e apostar no uso de tonalidades diferentes do preto, como ela mesma disse:

“As mulheres mais velhas acreditam que usar preto é a opção mais segura. Mas é muito aborrecido, torna-se um uniforme. Todos usam preto e à noite está bem, mas durante o dia, use cor, é muito mais agradável.”

O que são cores sorbet?

Todo o tempo procuramos novas formas de desafiar Carolina Herrera, mas desta vez é diferente, chegou a hora de optar por cores que realcem essa luz e beleza que há em você, esta é a razão pela qual não só se prevê o sucesso das cores pastel, mas também dos tons ‘sorbet’.

Mas afinal, o que são as cores sorbet? Essas cores prometem conquistar um lugar no gosto das fashionistas, pois são muito semelhantes aos tons pastel, exceto por uma pequena diferença: possuem apenas um tom mais vibrante do que os mencionados anteriormente.

Na lista podem ser incluídas as cores lilás, verde menta, laranja, amarelo, azul, verde e amarelo, em tons mais saturados do que os clássicos tons pastel, resultando em alguns dos looks mais criativos e autênticos de 2024.

Como usar os tons sorbet?

Chegou a hora de dizer adeus às cores neutras, ou talvez apenas por um tempo, pois a temporada será invadida por cores vivas, não apenas pela natureza vibrante, mas também pela série de looks que podemos experimentar e que fará do nosso visual o mais autêntico de 2024.

Combiná-los pode parecer uma dor de cabeça, pois, ao contrário dos neutros, que são simples de usar em qualquer look, as cores sorbet exigem mais concentração ao pensar no seu visual.

Mas não se preocupe, pois há uma série de dicas que você pode seguir e que farão com que você pareça uma verdadeira estrela, seja utilizando-as em looks completos, ou no estilo color block, combinando rosa com azul, rosa com lilás, verde e amarelo, azul e laranja, vermelho e rosa, laranja e vermelho ou amarelo com laranja.

O resto é muito mais simples do que parece, pois uma vez que você tenha o par perfeito, tudo o que você precisa fazer é adicionar elementos como bolsas, óculos de sol, chapéus ou até mesmo jaquetas ou sobretudos neutros, lembre-se de que, por serem cores vivas, é melhor equilibrar as combinações para que seu visual não perca a harmonia.

Não se esqueça de usar peças em tendência como saias plissadas, blusas românticas, vitorianas ou em 3D, vestidos de lingerie e o clássico blazer.