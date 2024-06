O que são as blusas 3D? A peça que está arrasando em 2024 por favorecer a todos e 'esconder dobrinhas'

As mudanças de temporadas são o pretexto perfeito para experimentar os looks mais românticos, divertidos e coloridos, incluindo os estilos florais e, embora possa parecer uma aposta segura, sempre há uma maneira de reinventá-los.

Este ano, as tendências têm se inclinado para os estilos minimalistas e neutros, mas dar uma reviravolta em nosso guarda-roupa nunca é ruim, além disso, você não precisa sempre seguir a última moda, e aí reside sua magia, em parecer confortável, original e autêntica com roupas que te façam mostrar sua melhor versão.

Portanto, não se preocupe se não seguir passo a passo o que dita a moda, pois adicionar um toque de alegria ou extravagância ao seu visual não é tão ruim. Dê um toque original com as blusas 3D que estão em alta este ano e prometem dominar o seu guarda-roupa, sendo um verdadeiro tributo à elegância, pois não são necessários muitos elementos para parecer sofisticada, só falta esta peça.

Blusas 3D Pinterest (Pinterest)

O que são blusas 3D?

São os especialistas em estilismo e jornalistas de moda que nos propõem o uso de blusas 3D que, além de serem elegantes, conseguem dar um toque especial ao seu visual através de detalhes que fazem com que seu visual pareça sofisticado, diferente e chique.

As flores, que, apesar do tempo, são um tema que permanece como um dos pilares que conseguem fazer com que o tempo sucumba diante delas, esta é a razão pela qual o estilo 3D se torna uma das opções mais elegantes tanto para as grandes cidades como para espaços mais campestres.

As blusas 3D são fáceis de identificar, pois são um tipo de peça que se destaca pelos elementos que se sobressaem dela, geralmente são flores, seja em sua versão maxi, ou pequenos detalhes que estão colocados ao redor delas ou na parte do decote ou pescoço, característica que faz com que esse tipo de peça pareça sofisticada.

Eventos como o MET Gala previram corretamente, propondo o uso de roupas florais graças ao seu tema 'O Jardim do Tempo', onde vimos estrelas como Zendaya e Bad Bunny aderirem a essa tendência em seus impressionantes trajes.

Blusas 3D Pinterest (Pinterest)

Como usar blusas 3D?

As blusas 3D são um símbolo de elegância, mas isso não significa que não sejam versáteis, pelo contrário, são um tipo de peça muito fácil de combinar e a única coisa que você precisa ter em mente é a ocasião, se precisar de um look mais formal, combine-as com calças de cetim, de pregas, ou saias midi e complemente com chapéus.

Se, por outro lado, está procurando algo mais leve e casual, combine com calças de wide legs ou, então, shorts e minissaias, que conseguem tornar o visual diário mais bonito. Por outro lado, é uma das melhores opções para um estilo de férias e se quiser brilhar na praia, então combine-os com calças fluidas ou palazzos.