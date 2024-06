Do mais elegante ao mais fresco: os melhores perfumes da Chanel para usar sempre

Os perfumes são uma forma sutil de expressar parte da sua personalidade sem dizer uma única palavra, e isso foi bem compreendido pela renomada designer Gabrielle Chanel, conhecida como Coco, que revolucionou o mundo da moda no início do século XX, quando, após cinco tentativas feitas com Ernest Beaux, criou um dos aromas mais vanguardistas do mundo: Chanel N° 5.

Foi o primeiro perfume criado por uma estilista de moda, a ponto de grandes celebridades de todos os tempos terem usado este aroma inconfundível e sofisticado ao longo dos mais de 100 anos de história. Algumas delas foram Devon Windsor, Celine Dion e Marilyn Monroe. Desde então, usar um Chanel vai além de uma peça de roupa.

De acordo com a revista Vogue, a prestigiosa casa de moda francesa tem cerca de 142 perfumes registrados, que variam desde os mais frescos até os mais elegantes. Eles oferecem uma ampla gama de opções para escolher.

1. Chanel Chance Eau Fraîche

Esta fragrância é muito fresca e energizante, graças às notas de limão, cedro e jasmim aquático. Os especialistas do portal Fragrántica afirmaram que é uma excelente opção para quem procura algo vibrante e leve. É perfeito para dias quentes e atividades ao ar livre. A melhor maneira de garantir que dure a maior parte do dia é aplicá-lo generosamente.

Chanel Chance Eau Fraîche Chanel Chance Eau Fraîche é perfeito para dias quentes e atividades ao ar livre (Chanel.com)

2. Chanel Chance Eau Tendre

O seu aroma floral e frutado, com notas de toranja, marmelo e jasmim indicam que é ideal para ser usado diariamente, especialmente na primavera e verão. De acordo com a Perfume Society, é uma fragrância leve e feminina adequada para qualquer ocasião casual. Use-a nos pontos de pulso, como pulsos e pescoço, para uma presença sutil.

Chanel Chance Eau Tendre Chanel Chance Eau Tendre ideal para o uso diário (Chanel.com)

3. Chanel Gabrielle

Se estiver procurando um perfume para encontros sociais e eventos diurnos elegantes, então esta é a melhor opção, pois sua fragrância é floral com notas de jasmim, ylang-ylang, flor de laranjeira e nardo. Basta aplicá-lo nos pulsos e atrás das orelhas para deixar um rastro de elegância e sofisticação por onde passar.

Chanel Gabrielle Chanel Gabrielle é o ideal para reuniões sociais e eventos diurnos elegantes (Chanel.com)

4. Chanel N°5 L’Eau

Esta é uma versão mais leve e moderna do clássico Chanel N°5, com notas de limão, tangerina e neroli que você pode usar tanto de dia quanto de noite para impressionar. Esta é uma reinterpretação fresca do clássico, perfeita para aqueles que preferem uma versão mais sutil do N°5.